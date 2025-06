Il trenino per il centro fermato da un guasto. Servizio sospeso

Un guasto ha costretto a una "pausa tecnica" il servizio del trenino per il centro storico di Modena dal parco Novi Sad. Il servizio – fa presente Modenamoremio – sarà sospeso per questo fine settimana.

Il trenino, inserito all’interno del progetto Sky&Train, "è stato prontamente sostituito con un nuovo mezzo, più performante che, dopo le necessarie autorizzazioni, inizierà i suoi viaggi da e per il centro storico all’inizio della prossima settimana". A spiegare l’origine del disguido è Angelo Giovannini, direttore dell’associazione di promozione del centro: "Dopo alcuni giorni sui ciottoli delle strade di Modena una sospensione ha ceduto. Abbiamo portato il trenino a riparare a Venezia, ma ci vorrà del tempo, per questo abbiamo subito trovato un mezzo sostitutivo. Siamo in attesa delle autorizzazioni per le quali ci siamo mossi subito".