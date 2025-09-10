"Il treno va sostituito con una linea tram dotata di semafori"

I sottopassaggi della linea Modena-Sassulo sono investimenti utili o soldi sprecati? Se lo chiede in una nota il movimento Modena Volta Pagina, che parte da una considerazione del consigliere Paladino in Regione.

"Il consigliere regionale dei Civici Vincenzo Paldino ha rampognato il sindaco Massimo Mezzetti per aver definito “una cicatrice” Gigetto, la linea ferroviaria Modena-Sassuolo. Il sindaco aveva usato questa metafora interrogandosi su come rilanciare Gigetto, del quale è noto il limitatissimo uso. Evidentemente Paldino ha sparacchiato contro il sindaco per vecchi rancori, forse perché brucia in lui che Mezzetti non abbia garantito un assessorato alla lista Modena Civica di Paldino stesso. Su una cosa, però, ha ragione Paldino: “...se si abolisse la ferrovia si dovrebbe spiegare ai cittadini che l’investimento di via Panni (6,76 milioni di euro) è stato inutile”. O, meglio – continua la nota di Modena Volta Pagina – lo dovrebbero spiegare l’ex sindaco Giancarlo Muzzarelli e l’ex assessora Alessandra Filippi, che vollero quel sottopasso, nonostante ne esistesse uno analogo a poche centinaia di metri, su Stradello San Giuliano. Muzzarelli, poi, avrebbe anche voluto “sprecare” altri 8 milioni di euro, per eliminare il passaggio a livello di Strada Morane e via sperperando".

A questo punto il nodo sui cui tutti si interrogano ogni volta che si parla del singolo sottopasso: "Il consigliere Paldino – forse affascinato dal mantra muzzarelliano della “Modena in movimento” (non importa in quale direzione) – finge di scordarsi che servirebbe un altro sottopasso milionario anche per Via Contrada e per eliminare il passaggio a livello di Via Fratelli Rosselli, dove non esiste nemmeno una soluzione tecnica. Paldino – spiegano da Modena Volta Pagina – arriva a difendere Gigetto con toni lirici, ma quel trenino lo sanno tutti, è un mezzo sbagliato, perché necessita di sottopassi e ben poco contribuisce alla riduzione dell’inquinamento. Insomma, inutile sperperare milioni in opere faraoniche, la ferrovia Modena-Sassuolo va trasformata in un sistema di trasporto veloce, efficiente, ad alta frequenza, e che serva maggiormente i tratti urbani. Requisiti ottenibili mantenendo l’attuale linea, ma sostituendo il treno – tanto caro al romantico (?) Paldino – con un efficiente tram-treno veloce, che non ha bisogno di passaggi a livello, né di sottopassi, in quanto le intersezioni con la viabilità sono regolati con semafori, riducendo i tempi di attesa per gli automobilisti a una decina di secondi".