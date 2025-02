Il tributo a Vasco Rossi con ’Piano solo noi’:: "Che grande emozione"

"Una grande emozione: il poeta Vasco Rossi ha condiviso sulla sua pagina il mio post con l’album a lui dedicato, sono felice". Luca Morelli, compositore, pianista e performer nato a Carpi 46 anni fa, ha pubblicato nei giorni scorsi il suo primo disco, ‘Piano solo noi’, volume I, che contiene alcuni tra i più famosi successi di Vasco Rossi, interpretati dal musicista carpigiano in versione ‘solo piano’. L’album è uscito proprio a mezzanotte del giorno del compleanno di Vasco che nel giro di poche che postato l’immagine che accompagna uno dei suoi capolavori, Sally, eseguito da Morelli. Il pianista si è specializzato nei ‘Candlelight Concert’: "Ho voluto fortemente registrare questo tributo a Vasco per le emozioni che ogni volta riesce a donarmi e anche per gratitudine, perché la sua musica riguarda la storia della mia carriera di musicista, in particolare per un fatto accaduto tre anno fa. Un giorno spero di avere l’occasione di raccontargliela di persona e regalargli il mio vinile". Alle sue prime audizioni, a Milano, "mi era stato chiesto di suonare Ennio Morricone – spiega Morelli –. Poi una volta ho proposto anche Vasco Rossi, che non è così ‘comune’ al pianoforte solista, perché manca proprio lui, manca la sua voce, Vaso è inimitabile. Però musicalmente è piaciuto, ha trasmesso emozioni. Di qui la richiesta di proporlo anche ai concerti, registrando sempre sold out. Anche per questo sento di essergli riconoscente".

m.s.c.