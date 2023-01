Il Trio Klezmer, al San Carlo serata yiddish

Sarà un viaggio nell’affascinante cultura yiddish il concerto che la Gioventù Musicale proporrà stasera alle 20.30 al teatro San Carlo, in occasione della Giornata della Memoria, con il Trio Klezmer formato da Giorgio Dellarole (in foto), Ezio Gribaudo (fisarmoniche) e Antonio Sacco (violino), e la voce recitante di Paolo Zavattaro. La parola ‘klezmer’ deriva dai termini kley e zemer che dapprima indicavano lo strumento musicale, poi il musicista stesso e quindi il genere musicale che gli ebrei dell’Europa orientale hanno conservato ed elaborato nel corso dei secoli, ignorando regolamenti e divieti di imperatori, papi e zar. Accanto alla musica delle origini e alle preghiere della sinagoga, nel klezmer sono evidenti le influenze tzigane, arabe, greche e spagnole. La riscoperta di questo genere è legata al grande rilancio della world music e anche all’eredità del teatro musicale mitteleuropeo fra le due guerre. Il Trio Klezmer opera da più di vent’anni in Italia e all’estero: i brani del suo repertorio sono basati sulle melodie della tradizione yiddish e sono arrangiati dagli stessi esecutori.

La Gmi si prepara anche ad altri importanti appuntamenti, come il concerto di sabato 4 febbraio nella chiesa di Sant’Agostino, con l’Orchestra sinfonica del Conservatorio della Svizzera italiana (diretta da Francesco Angelico) che eseguirà l’Ottava Sinfonia di Anton Bruckner. L’evento sarà anticipato da una presentazione al pubblico, mercoledì 1° febbraio alle 18 presso la sala ex Oratorio al Palazzo dei Musei: Alessandro Solbiati, compositore e divulgatore musicale, condurrà una guida all’ascolto.

s.m.