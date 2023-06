Il tumore e la lezione di Alessandra "Non rinuncio alla felicità" La vita vissuta fino alla fine

di Barbara Manicardi

"In questo momento Alessandra è andata nel suo paradiso di gioia e vita. Un abbraccio ai tanti che sono con noi in questo momento. Un abbraccio ancora da Gian Carlo ed Emma". Con questo post, pubblicato sui social intorno alle 11 di ieri mattina, il sindaco Muzzarelli ha annunciato la scomparsa della moglie. Alessandra Pederzoli, 48 anni, commercialista e revisore dei conti, docente Unimore e attiva in numerose associazioni ispirate ai temi della sanità e della leadership femminile, appassionata di politica e di musica, si è arresa al male incurabile contro il quale lottava con coraggio e determinazione da anni. Una battaglia, la sua, che aveva voluto raccontare per filo e per segno in un libro, ’Al volante della mia vita’, che è un messaggio di forza, fede e speranza indirizzato a chi è o potrebbe essere nella stessa situazione.

"Ero una bimba timida, insicura e remissiva, preoccupata di piacere agli altri e timorosa del loro giudizio, ma ho imparato ad essere protagonista della mia storia, tentando di riscriverla ogni giorno, con occhi, cuore e cervello aperti, e le antenne alzate, proiettate verso quel futuro che si fa presente". Così Alessandra descriveva se stessa senza mai cedere allo sconforto e affrontando tutto con il sorriso e l’ottimismo che erano il suo tratto distintivo. Sin dall’inizio ha voluto condividere, anche sui social, l’incubo che stava vivendo, senza mai nascondere nulla, neppure le ’ferite fisiche’ che una malattia come la sua lascia.

Nel 2012 ha sposato il sindaco Muzzarelli e poco dopo è nata Emma, "la mia luce", diceva, a cui il libro è dedicato. "Non cerco rassicurazioni, la domanda che mi pongo ogni mattina e che vorrei vi poneste anche voi non è più ‘come stai?’, ma ‘chi incontrerò’ oggi che non avevo programmato? Quale storia sentirò, cosa leggerò o studierò per aprire la testa? Cosa mi darà speranza, fiducia, felicità".

L’idea del libro nacque quando il tumore contro cui combatteva da 15 anni l’aveva messa letteralmente ko, costringendola a 5 mesi di ospedale. "Essere protagonisti – scriveva – non è solo un modo di vivere il presente. Significa avere una forte consapevolezza per alimentare le radici e raddrizzare il percorso".

Dopo il partecipatissimo rosario che si è tenuto ieri sera nella chiesa della Pomposa a Modena, oggi si celebrano i funerali alle 15 in Duomo a Modena.