Il turismo spicca il volo Primo posto in regione: "Aumentano gli arrivi Ed è boom di stranieri"

di Giulia Beneventi

Con una crescita del 25,9% rispetto al 2022, l’affluenza di turisti a Modena supera anche quella registrata nel capoluogo bolognese. I dati pubblicati di recente dalla Regione parlano chiaro: in tutta l’Emilia-Romagna, nel primo semestre del 2023, il maggior numero di turisti è passato da qui, italiani (+21,6%) ma soprattutto stranieri (+35,8%). E a trainare questa crescita, che a livello provinciale raggiunge il +19,5%, ci sono in prima fila i comuni di Sassuolo e Nonantola.

La dotta Bologna si ferma al 22,3%, sempre rispetto ai primi sei mesi del 2022, mentre supera di poco Modena nei pernottamenti: qui infatti registra un aumento del 17,1% e Modena del 15%.

Seguono Ferrara, con l’affluenza di turisti a +16,5% e i pernottamenti a +17,8%, e Parma (+15,7% e +13,5%). Forlì-Cesena resta contenuta sul primo dato (+14,1%), mentre la crescita di pernottamenti turistici in provincia balza a +22,8%.

I risultati di Piacenza sono in linea con quelli di Rimini, rispettivamente hanno una crescita di turisti del 13% e del 12,3%, mentre i pernottamenti si fermano a +6,2% e +5,2%. Le performance peggiori, infine, sono quelle di Reggio Emilia (turisti a +9,3%, pernottamenti a +4,2%) e Ravenna (turisti +1,7%, idem i pernottamenti).

Ma l’analisi non finisce qui. Se si allarga poi il focus su tutto il territorio modenese, il migliore risultato in generale è quello di Sassuolo: +67,8% di affluenza turistica rispetto all’anno scorso, e +58,3% di pernottamenti. Medaglia d’argento a San Felice sul Panaro con una presenza turistica a +38,1% e pernottamenti a +46,5%; Nonantola dal canto suo si attesta il terzo miglior risultato come affluenza (+35,4%), ma sbaraglia tutti gli altri comuni sui pernottamenti: ben il 102,3% in più.

Negativi, e coerenti l’uno con l’altro, sono i risultati di Fiumalbo, con affluenza a -17,5% e pernottamenti a -18,9%. Fanano invece si ferma a +0,1% come presenza di turisti, mentre sale a +14,6% coi pernottamenti; altro comune in fondo alla classifica è Sestola, che segna un timido +1,6% sui turisti e +2,3% sui pernottamenti.

La panoramica si chiude con un +9,2% di arrivi e +4,3% di presenze, come dato regionale. Un giro di domanda e offerta, quello emiliano-romagnolo, che nonostante tutto "tiene – è il commento dell’assessore regionale al turismo, Andrea Corsini –. I numeri sono buoni e la stagione estiva, partita pienamente a luglio, sta riprendendo l’andamento positivo già annunciato a primavera. Da sottolineare i risultati più che positivi delle città d’arte".

"Ci auguriamo – conclude – che l’andamento turistico nella seconda frazione dell’anno possa permettere il recupero di altri punti percentuali, per avvicinarci ancora di più al periodo pre-pandemico".

Non soltanto. Altre cifre rendono il quadro ancora più dettagliato.

Lente di ingrandimento alla mano, l’analisi regionale non si sofferma infatti solo sul confronto con l’anno scorso, ma calcola le variazioni percentuali rispetto anche al 2019. Per ovvie ragioni, legate alla pandemia, il paragone con il biennio 2020-2021 sarebbe impietoso.

Guardando dunque al semestre Covid-free di quattro anni fa, Modena registra un miglioramento di +11,6% (7% su scala provinciale). E anche in questo caso il turismo bolognese non va oltre il +4,6% (-2% considerando tutta la provincia).