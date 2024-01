Il Vallauri si ferma ancora: "Si lavora per riaprire"

Resteranno sospese anche oggi le lezioni all’istituto superiore Vallauri di Carpi, a causa del guasto di una tubazione della rete idrica sanitaria all’interno della scuola che ha comportato la sospensione dell’attività didattica da ieri. I tecnici della Provincia di Modena, insieme alla ditta incaricata della manutenzione, sono stati al lavoro anche nel tardo pomeriggio di ieri per il ripristino dell’impianto e la corretta funzionalità dei servizi igienici, che si auspica possa avvenire nei prossimi giorni. All’interno del Vallauri sono presenti anche alcune classi del liceo Fanti, che sospenderanno l’attività didattica. Lunedì le lezioni erano state sospese alle medie Focherini e a tre classi delle Saltini per un guasto alle tubature. Sul punto interviene Fratelli d’Italia e il suo movimento giovanile Gioventù Nazionale: "Esprimiamo profonda preoccupazione in merito ai recenti problemi degli impianti nelle scuole, con particolare riferimento all’istituto Vallauri, dove le lezioni sono state interrotte a causa di un guasto ad un tubo, mettendo in evidenza la delicatezza della situazione. L’impegno di Gioventù Nazionale Carpi - dichiara il responsabile Francesco Natale - si concentra sulla tutela del diritto degli studenti a frequentare un ambiente sicuro e confortevole per il proprio apprendimento. Ribadiamo l’importanza di una tempestiva risoluzione dei problemi strutturali nelle scuole, affinché gli studenti possano usufruire di un ambiente adeguato". Interviene sull’argomento degli impianti di riscaldamento Stefano Venturini, consigliere provinciale: "Fratelli d’Italia presenterà in Provincia un’interrogazione provinciale sul tema, al fine di ottenere chiarezza sullo stato attuale degli impianti di riscaldamento nelle scuole del territorio e sulla loro manutenzione".

m.s.c.