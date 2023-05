Il valore aggiunto della diversità Il film girato con gli smartphone conquista le scuole modenesi

Un progetto per le scuole della provincia modenese, un cortometraggio – spin off del film ’AUTentico epossibile’ – girato prevalentemente con gli smartphone degli studenti. È questo ’Unici e basta’, realizzato da Associazione Futuro, attività benefit di Agenzia Generali Via Emilia Est. "Al centro del progetto c’è la diversità, tema trattato in modo partecipato e attivo, cercando di ampliare il punto di vista delle nuove generazioni quando si parla di accettazione di sé, in quanto individui unici e speciali nelle proprie caratteristiche". Alla presentazione sono intervenuti anche il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e il direttore organizzativo dell’Istituto Sacro Cuore Giovanni Boschini. "Un progetto innovativo che coinvolge le nuove generazioni, da sempre motore della società e da cui tutto parte – spiega Pierluigi Bancale, Presidente di Associazione Futuro Onlus –. Trasmettere il tema della diversità a ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado non è semplice, ma attraverso la tecnologia, il loro ‘modus operandi’, possiamo sicuramente entrare in contatto con i ragazzi e trovare la ‘chiave’ per passare messaggi importanti e fondamentali".

Associazione Futuro Onlus collabora con bambini e ragazzi già da molto tempo, con il progetto ‘Un Villaggio per Crescere’, un luogo fisico che assiste nell’avvicinamento dei bambini da 0 a 6 anni che vivono in contesti di povertà educativa verso la lettura, il gioco e la curiosità, ma anche accompagnando un gruppo di bambini ucraini in alcune esperienze, come il torneo di minirugby ’Città di Modena – Memorial Marco Mucchi’, il Festival Motor Valley di Modena o alla scoperta delle eccellenze del territorio modenese all’Acetaia Malagoli, ed è in programma il prossimo 6 maggio una suggestiva visita alla Caserma dei Vigili del Fuoco.

"Provando a superare la dicotomia ’normale-diverso’ e considerando la diversità come un valore aggiunto, il progetto – proposto alla quinta del liceo scientifico Sacro Cuore di Modena – consiste in un percorso che parte dalla realizzazione del lungometraggio ’AUTentico e possibile’ della regista e produttrice Federika Ponnetti, che ha il suo epilogo nell’incontro tra gli studenti e tre giovani camerieri di PizzAut, la prima pizzeria al mondo gestita prevalentemente da ragazzi autistici che sta lavorando per diventare il primo franchising sociale al mondo". Nella pellicola il racconto di vita di tre ragazzi con autismo che lavorano nell’innovativo ristorante e del loro incontro con i liceali, l’incontro di vite completamente diverse, che porta però a un ribaltamento del modo di vedere le cose e a chiedersi effettivamente in cosa consista oggi la diversità e chi è effettivamente il ’diverso’. Dopo questo primo step fondamentale, il progetto prosegue con la realizzazione di un cortometraggio che analizza i temi dell’unicità dell’individuo e dell’autodeterminazione del sé, raccontati dagli studenti con il proprio cellulare e con un obiettivo semplice: entrare in modo più semplice e fruibile all’interno delle scuole, utilizzando un linguaggio riconoscibile dai più giovani che, di conseguenza, saranno attratti inevitabilmente dall’argomento trattato.

Attraverso il MobileFilmmaking, i ragazzi si raccontano con un video-selfie da fare come compito a casa. Attraverso un laboratorio di montaggio partecipativo la dimensione intima di queste immagini cambia e il cortometraggio, che ne è il risultato, diventa un racconto corale. L’obiettivo consiste nell’utilizzare lo smartphone e farlo diventare il medium educativo per indagare sé stessi, con i propri punti di forza e fragilità, e partendo dai racconti autoreferenziali dei ragazzi, far emerge la bellezza della diversità, attraverso il linguaggio del Mobile Filmmaking.