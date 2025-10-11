Il valore della cultura . Due giornate di riflessione. Attesi Boeri e Crosetto

Ci saranno anche il ministro Guido Crosetto (nella foto) e il virologo Roberto Burioni a S.e.m.i. 2025, l’appuntamento dedicato al valore della cultura come guida per il futuro dell’Italia e del mondo, in programma a Modena e Maranello oggi e domani. Stamattina al Teatro Storchi, a partire dalle 8.30, l’iniziativa si apre su un’ampia riflessione collettiva: intelligenza culturale, eccellenza italiana e umanesimo tecnologico. La mattinata, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, viene animata da voci autorevoli della cultura, delle istituzioni, dell’economia e dell’impresa: da Giampiero Massolo a Patrizia Asproni, dal ministro della Difesa Guido Crosetto a Matteo Del Fante, passando per rappresentanti di grandi aziende come Lottomatica, Meta Italia e Poste Italiane. Momento centrale sarà la consegna dei Premi ’Presidi Culturali Italiani 2025’ a personalità come Stefano Boeri, Massimo Bottura, Roberto Burioni, Marialina Marcucci e Giancarlo Giannini,

’La cultura è ciò che resta quando si è dimenticato tutto il resto’, scriveva Émile Henriot. È da questo invito a seminare futuro, coltivare conoscenza e far germogliare nuove visioni che nasce S.e.m.i. 2025. "Due giornate dense di incontri, dialoghi, esperienze e visioni che mettono al centro il tema dell’intelligenza culturale, intesa non come erudizione astratta ma come capacità profonda di comprendere, rispettare e interagire con la pluralità delle culture in un tempo fragile e complesso".

La manifestazione è stata presentata ieri mattina alla presenza del sindaco di Modena, Massimo Mezzetti; del sindaco di Maranello, Luigi Zironi; del presidente di Cultura Italiae, Angelo Argento, e del presidente di Fondazione Lottomatica, Riccardo Capecchi.