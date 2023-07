Il valore della famiglia Adottano il fratello trentenne dopo che il padre morì di Covid

Un progetto di vita unico e importante, che ha portato a creare un legame indissolubile e, soprattutto, una famiglia.

È quello portato avanti con forza da Kemal Pasovic, residente a Modena e dal marito Alejandro Barrero Bocanegra, assistiti dall’avvocato e deputata cinque stelle Stefania Ascari. Kemal e Alejandro, infatti, hanno appena raggiunto un traguardo importantissimo: hanno adottato il fratello di Alejandro, il 29enne Jonathan Smith. Un’adozione da maggiorenne, decisa dai coniugi al fine di dare un futuro al ragazzo e, soprattutto, una famiglia amorevole in cui vivere e in cui trovare supporto. Il giovane, infatti, viveva in Colombia e aveva perso il papà a causa del Covid, restando così privo del riferimento principale ma, soprattutto, della persona a cui si sentiva più legato. Il lutto aveva gettato il giovane in uno stato di profonda sofferenza.

"Ci siamo sposati il 28 giugno 2018 a Bologna, ci ha unito Franco Grillini – spiega Kemal Pasovic. Da quella data abbiamo deciso di trasferirci in Germania ma la mia residenza è rimasta a Modena, mentre prima ancora ero consigliere a Napoli. Quando, durante la pandemia, a febbraio 2021, il padre di mio marito è morto, siamo volati in Colombia e ci siamo trovati dinanzi ad una situazione drammatica: la famiglia, con la morte della ‘colonna portante’, era in una situazione di indigenza e il fratello di Alejandro aveva bisogno di un punto di riferimento".

"Jonthan era in una situazione di profonda confusione e sofferenza – continua – e abbiamo capito che avremmo subito dovuto fare qualcosa per lui, per farlo sentire al sicuro e assicurargli un futuro. Io e mio marito ci siamo confrontati: abbiamo parlato con la mamma di mio marito e abbiamo deciso così di adottarlo. Nell’udienza che c’è stata a Modena, a ottobre dello scorso anno quello che oggi è nostro figlio ha fatto la sua dichiarazione davanti al giudice e tra le motivazioni ne ha dichiarata una importantissima: vedeva in me la continuazione di un rapporto padre-figlio, quella di cui aveva più bisogno ma, soprattutto, con noi si sentiva a casa. Per legge ora il mio cognome è anteposto al suo e sarà iscritto allo stato civile italiano. L’adozione è un atto di grande generosità e responsabilità – continua il neo papà – l’ho fatto per onorare la grande memoria di un uomo morto a causa del Covid e per dare una possibilità di avere un punto di riferimento paterno a una persona distrutta dal dolore. Sicuramente non è facile avere un figlio già cresciuto – conclude Kemal - ma essere un punto di riferimento per me è un atto di grande soddisfazione".

Non solo. "A 48 anni sono diventato papà di un ragazzo che inizia una nuova vita, che vive adesso in un mondo nuovo e soprattutto in un ambiente di affetto e rispetto".

Lo scorso aprile è stato trascritto il provvedimento di adozione di maggiorenne emesso ad ottobre dello scorso anno dal tribunale di Modena. Nell’accettare la richiesta di adozione, la prima sezione civile del tribunale di Modena ha fatto presente come: ‘Le parti hanno spiegato la loro storia, i loro rapporti personali ed il progetto familiare comune. L’adozione risponde dunque all’interesse dell’ adottando a sancire legalmente lo stretto rapporto familiare di fatto con l’adottante.’ Ora Jonathan, grazie alla sentenza del tribunale di Modena, ha una nuova famiglia e un futuro sicuro davanti a sé.

Valentina Reggiani