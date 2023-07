Il vecchio autolavaggio cade a pezzi "Invaso da bivacchi e sterpaglie"

di Vincenzo Malara

La vegetazione selvaggia ‘minaccia’ la ciclabile e oltre la (precaria) recinzione, l’area dell’ex autolavaggio, con annesso edificio pericolante, esprime l’enciclopedia perfetta del degrado. Siamo alla Madonnina, all’incrocio tra via Emilia Ovest e le vie Amundsen e Barchetta. Qui lo stato d’abbandono è inequivocabile, con tutti i disagi del caso per i residenti che abitano al confine tra il vecchio autolavaggio, di cui è rimasto lo scheletro, e la palazzina a rischio crollo.

E come se non bastasse, circa un mese fa, due auto rimaste coinvolte in un incidente stradale hanno abbattuto parte della recinzione, che è stata ripristinata in maniera approssimativa. "La situazione è così da almeno dieci anni o forse più – raccontano Donato Barra e Rocco Gallicchio, due residenti storici della Madonnina, che osservano quotidianamente il degrado dalle finestre delle loro case –. Almeno fino all’anno scorso i proprietari facevano un minimo di manutenzione, mentre adesso, che l’area è stata ceduta ad un altro privato, è tutto lasciato nell’abbandono più totale. Tra le sterpaglie girano topi, bisce, di notte notiamo continui via vai dentro e fuori di persone che non sappiamo chi siano. E’ una terra di nessuno…". E in effetti, basta un veloce sguardo per rendersi conto che il terreno è facilmente accessibile da chiunque, con diversi rifiuti gettati in ogni dove, che confermano le visite notturne. Nel cortile retrostante l’edificio pericolante, sono presenti una serie di garage in lamiera completamente aperti e invasi dall’altissima vegetazione. "Più volte abbiamo segnalato alle autorità i bivacchi – spiegano i residenti –, ma i vigili non possono fare granché e non basta un passaggio ogni tanto". Barra e Gallicchio lanciano un appello al Comune: "Ci siamo rivolti diverse volte agli uffici competenti, agli assessorati, ma senza successo. Sappiamo bene che si tratta di un’area privata su cui il Comune non può intervenire direttamente, ma è altrettanto vero che l’Amministrazione ha facoltà di sollecitare la proprietà, anche con ordinanze urgenti, per ripulire e fare manutenzione. Per questo chiediamo azioni concrete".

Lasciandosi alle spalle l’ex autolavaggio, i residenti segnalano un’altra criticità, stavolta tutta di competenza pubblica. Ci spostiamo all’inizio di via Amundsen, poco dopo il semaforo, lungo la ciclabile. Anche in questo caso la vegetazione prolifera inarrestabile. "E’ stata tagliata solo l’erba in corrispondenza della ciclabile, ma il resto del campo, come potete vedere, è inaccessibile. Fino a quando c’era il Conad (ora trasferitosi in via Emilia Ovest, ndr) – sottolineano i residenti –, un contadino veniva a sfalciare il terreno di sua iniziativa per ricavarne del fieno, ora però non lo fa più e questo è risultato: un pezzo verde del quartiere lasciato totalmente a se stesso".