Il vero volto di Vivaldi. Apre CarpInClassica il concerto di Sardelli

Nelle collezioni dei Musei di Palazzo Pio esiste un dipinto seicentesco di Girolamo Martinelli (esposto ora alla mostra ’Nella cornice’) che rappresenta un ’Concerto in casa Lazzari’: il capofamiglia si appresta a suonare il violino, mentre i figli imbracciano altri strumenti ad arco, e una delle figlie è seduta alla spinetta. Un concerto familiare, un’immagine che evoca musica del tempo antico. Anche a questo dipinto si ispira idealmente il reading-concerto ’Il volto di Vivaldi’ che il maestro Federico Maria Sardelli, direttore d’orchestra, compositore, musicologo e scrittore, fra i più accreditati studiosi della vita e dell’opera del Prete Rosso, proporrà insieme al suo ensemble Modo Antiquo stasera alle 21.15 nel cortile d’onore del Palazzo dei Pio a Carpi, per la Festa della musica e l’apertura della rassegna CarpInClassica.

Sardelli ha esplorato profondamente la vita e l’opera di Vivaldi. Proprio ne "’L’affare Vivaldi’, il suo libro bestseller (divenuto anche uno spettacolo), ha ricostruito in modo appassionante un grande enigma culturale, fra il Settecento e l’Italia fascista: la storia della discesa nell’oblio di Antonio Vivaldi, che dopo la sua morte fu praticamente dimenticato, e della sua travolgente riscoperta. In un altro libro, ’Il volto di Vivaldi’, pubblicato sempre da Sellerio, il maestro Sardelli ha quindi affrontato un altro mistero, quello sulla reale figura fisica di Vivaldi: ha raccolto i ritratti superstiti del compositore, ne ha scoperti anche dei nuovi, ne ha verificato l’attendibilità e la veridicità. "Noi tutti – ha spiegato Sardelli – siamo abituati a osservare i ritratti dei musicisti come fossero fotografie, ma non lo sono. E tuttavia abbiniamo questi volti alle musiche che conosciamo, come quando pensiamo a un Beethoven accigliato e romantico o a un Mozart giovane e sorridente". Sottolineato da grandi pagine musicali, il recital concerto ci condurrà quindi in questa suggestiva esplorazione della vita e del mondo di Vivaldi, un musicista di Quattro Stagioni ed eterna bellezza.

Stefano Marchetti