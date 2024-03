Il vescovo Castellucci dal Papa: "Oltre venti ore di colloqui. Col Pontefice grande sintonia"

"Una grande gioia e una grande riconoscenza". Con questi sentimenti l’arcivescovo Erio Castellucci suggella l’intensa settimana trascorsa in Vaticano. Sabato, con l’incontro con la Segreteria generale del Sinodo dei vescovi, si è infatti conclusa la ‘visita ad limina’ dei vescovi dell’Emilia Romagna: è un appuntamento eccezionale con cui i pastori di una regione vengono ricevuti "ad limina", ovvero "sulle soglie", alle tombe degli Apostoli, per dialogare direttamente con il Pontefice e con i dicasteri della Chiesa.

L’ultima visita ad limina era avvenuta undici anni fa, all’inizio del 2013 con Papa Benedetto XVI che pochi giorni dopo avrebbe rassegnato le dimissioni, e da Modena partecipò monsignor Antonio Lanfranchi: per molti vescovi – fra cui anche don Erio – questa era dunque la prima esperienza di questo genere.

"La visita ad limina assomiglia agli esercizi spirituali, ma con facoltà di parola", ha detto monsignor Castellucci che sul settimanale diocesano "Nostro Tempo" ha riepilogato gli impegni della settimana, scandita da celebrazioni in tutte le basiliche romane e dai colloqui con i dicasteri, dalla Segreteria di Stato alle Cause dei Santi, dalla Cultura alla Dottrina della fede. Il gruppo dei vescovi emiliani guidato dal cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, e da monsignor Giacomo Morandi, modenese, vescovo di Reggio Emilia e presidente della Conferenza episcopale emiliano romagnola, ha partecipato anche all’udienza generale del mercoledì e giovedì mattina ha incontrato il Papa in udienza privata. Per preparare la visita, alcune settimane fa sono state inviate a Roma due poderose relazioni sulla situazione delle diocesi, più di 260 pagine quella per Modena, quasi 100 pagine quella per Carpi.

"È impossibile dare anche solo una vaga idea di quanto si è detto in oltre venti ore complessive di colloqui – sottolinea don Erio –. Pur nella sensazione di avere sostenuto una ‘corsa a ostacoli’, ho portato a casa una grande gioia. Il contatto con le persone che servono la Chiesa universale ha dato ossigeno sia a noi che a loro. Spesso, nei dialoghi, sono emerse le risorse di tante Chiese nel mondo, in situazioni ben più complicate delle nostre: comunità esigue in territori immensi, Chiese sotto le bombe eppure vive, creative e progettuali".

Don Erio ricorda poi l’incontro con il Papa (che era stato rinviato da lunedì a giovedì a causa di lievi sintomi influenzali del Pontefice): "Vedere un uomo di 87 anni, che cammina a fatica, ma che dedica ore e ore all’ascolto e al dialogo, mostrandosi attento e partecipe, è una testimonianza edificante – osserva l’arcivescovo –. Ci ha parlato della Chiesa e del Signore, ci ha ricordato la prossimità alla gente e ha raccontato episodi del suo ministero pastorale. La convinzione comune, alla fine dell’udienza, è che ci ha davvero ascoltato ed è entrato in sintonia con le nostre Chiese. Ci ha lasciati parlare tutti e ha risposto a ogni nostra domanda. Abbiamo anche seguito il suo consiglio iniziale e qualche critica ‘di fronte’ ci è scappata, naturalmente con toni adeguati a un Papa. E alla fine ci ha chiesto, come di consueto, di pregare per lui... e non contro di lui!"