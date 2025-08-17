Il vescovo Castellucci: "Interpelliamo Maria per dare voce ai popoli che chiedono la pace"

"Interpelliamo Maria Assunta per dare voce al desiderio di pace di popoli interi che vivono il dramma della guerra". Un forte, accorato appello per la pace è stato lanciato da monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena - Nonantola e vescovo di Carpi (nonché vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana), durante la celebrazione dell’Assunzione nella Cattedrale di Carpi. La festa dell’Assunta a Carpi è particolarmente sentita ed è accompagnata da una processione per le strade del centro cittadino, con la partecipazione di centinaia di fedeli. Quest’anno don Erio ha voluto affidare alla Madonna, nella giornata a lei dedicata, l’aspirazione alla pace che il mondo cerca ma gli uomini non riescono a realizzare. Proprio giovedì scorso, nel parco di Monte Sole di Marzabotto, dove i nazisti perpetrarono una delle stragi più orrende, il cardinale Matteo Maria Zuppi ha letto i nomi degli oltre 12mila bambini uccisi nella guerra in corso fra Israele e Hamas, 12.211 palestinesi e 16 israeliani, 469 pagine di nomi, un lungo, terribile elenco di morte e di dolore. Il cardinale ha auspicato che il ricordo della "sofferenza dei bambini innocenti" possa fare avviare un dialogo di vera pace. La stessa pace che don Erio ha implorato, come in un ideale collegamento con il gesto del presidente della Cei: il nostro arcivescovo ha anche scritto e letto davanti all’altare una speciale invocazione a Maria Assunta, "Madre del Principe della Pace".

"Il nostro grido per la pace è una supplica, resa ancora più intensa dalla consapevolezza che da soli non riusciamo a costruirla – ha detto l’arcivescovo Castellucci nella sua omelia in Cattedrale a Carpi –. Pensavamo che la storia fosse ‘maestra di vita’, che i conflitti sanguinosi appartenessero al passato, che avessimo capito come ogni guerra sia pazzia e distruzione. E invece dobbiamo riconoscere che a ogni generazione ricominciamo da capo: nuovi conflitti, armi sempre più sofisticate, atrocità che pensavamo relegate ai primitivi. La pace va implorata, per poter essere costruita. Non basta sognarla, non basta declamarla, nemmeno nelle piazze: occorre invocarla".

Monsignor Castellucci ha quindi pronunciato l’invocazione a Maria Assunta, davanti alla sacra immagine. Si è rivolto alla Madonna, "Figlia di Israele", "Sposa di Giuseppe", "Mamma di Gesù", "Donna del dolore", "Madre della Chiesa": "Hai dato alla luce il Figlio dell’Altissimo nel luogo meno degno di lui, una mangiatoia, dentro la stalla di uno sperduto villaggio della Palestina. Ma proprio lì, dove ancor oggi abitano povertà, guerra e miseria, hai deposto un seme di pace Donna del dolore, hai sperimentato la sofferenza più grande della terra, la morte di un figlio; e non una morte qualsiasi, ma la morte di croce: morte disonorevole, infame, solitaria. Nel tuo cuore afflitto si è concentrata la pena di tutte le donne che perdono la pace per la scomparsa dei loro figli". Maria – ha proseguito l’arcivescovo nella sua preghiera – ha trasformato la morte "in una culla di vita nuova", e nella Pentecoste ha "assistito alla vittoria della vita sulla morte", ha conquistato "la pace che non tramonta". Don Erio ha concluso la sua invocazione con l’appello più alto e più solenne: "Aiutaci, Maria ad accogliere il dono dello Spirito, l’amore di Dio che porta la pace. Intercedi per noi perché ricevendo questo dono diventiamo operatori di pace".