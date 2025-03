Il vescovo Erio Castellucci: "Forse entro l’estate l’unificazione delle Diocesi"

L’unificazione delle due diocesi di Modena e di Carpi potrebbe completarsi e diventare definitiva già entro la fine dell’estate, ovvero prima dell’inizio del nuovo anno pastorale. "Sì, è possibile", ha confermato ieri l’arcivescovo Erio Castellucci a margine di un dialogo con i giornalisti. In questi mesi sono proseguiti gli incontri del cammino che dovrà portare alla nascita di un’unica realtà pastorale, ma anche amministrativa.

"Il primo tema riguarda ovviamente l’accorpamento delle Curie", ha spiegato don Erio: come aveva già anticipato lo scorso dicembre, alcuni servizi (come per esempio la Caritas) potranno unificarsi per evitare sovrapposizioni o doppioni ma avranno articolazioni territoriali, con sportelli sia a Modena che a Carpi. Alcuni uffici stanno già lavorando e dialogando insieme.

Certamente complesso – ha ammesso l’arcivescovo – è il tema dell’unione economico - gestionale di cui si sta occupando un team di professionisti, fra cui commercialisti e notai: due diocesi si fonderanno in una sola, così come le loro ramificazioni (per esempio l’Istituto per il sostentamento del Clero), con tutti i passaggi formali e burocratici connessi con questa transizione. C’è poi il tema dell’articolazione del territorio, ovvero la necessità di ridisegnare la ‘mappa’ della Chiesa modenese. A Modena attualmente ci sono 13 vicariati, a Carpi 6 zone pastorali, e nella nuova geografia della Chiesa modenese – ha annunciato don Erio – si avranno cinque grandi vicariati: quello di Modena - Nonantola, quello di Carpi (che dovrebbe estendersi anche ad alcune parrocchie vicine, come Soliera o Campogalliano), il vicariato di Mirandola (che comprenderà gran parte della Bassa, fino a Finale), quello della Pedemontana che riunirà quasi 200mila fedeli e quello della Montagna che si estenderà su un territorio molto ampio anche se meno densamente abitato, con circa 55mila ‘anime’. L’arcivescovo pensa alla possibilità di affidare maggiori competenze ai vicariati (che saranno come le ‘province’ della diocesi): un’ipotesi può essere, per esempio l’istituzione di consigli per gli affari economici già a livello vicariale.

Insomma, il cammino procede, "e si va avanti tutti insieme", sottolinea don Erio. Ma quali saranno i tempi di questa unificazione? Davvero si arriverà a settembre con una sola diocesi? Ai primi di aprile l’arcivescovo dovrebbe recarsi in udienza dal nunzio apostolico e potrà capire quali siano le intenzioni: già lo scorso anno il Vaticano ha dato il ‘via’ definitivo al processo di unificazione, ora potrebbe chiedere di non attendere oltre.

