Il Vescovo incontra gli adulti scout: "Al convegno si parlerà di famiglia"

C’è il Vescovo di Modena Mons. Erio Castellucci questa sera, a Sassuolo. L’appuntamento è per le 20,30 presso la chiesa di San Giovanni Neumann al Parco, dove la sezione cittadina del Masci, Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani promuove una serata convegno, aperta a tutta la cittadinanza, dal titolo ‘La bellezza del Noi’ dedicata alla famiglia del terzo millennio. Ospiti e relatori del convegno saranno Monsignor Erio Castellucci, Vescovo di Modena e Carpi, Edo Patriarca, già parlamentare al Senato della Repubblica e per anni membro del Consiglio nazionale dell’Agesci, Maria Savigni, assessore alle politiche famigliari del Comune di Sassuolo, Rita e Cesare Giorgetti della Comunità di Caresto, eremo per famiglie.

"Relatori importanti, che ci aiuteranno – spiegano gli organizzatori - a fare un quadro della situazione attuale, dal punto di vista del mondo cattolico, del sociale, del quotidiano. Ci ha molto colpito la contrazione numerica della famiglia: la media è di 2,3 persone, ma un terzo dei nuclei in realtà è unifamiliare, persone rimaste o ritornate sole. Questo porta con sé problemi anche sociali, legati alla mancanza di una rete parentale e amicale necessaria nei momenti di bisogno ". Sulla pagina facebook dell’evento sono stati condivisi anche materiali raccolti in questo anno di analisi, compresi i video degli interventi di monsignor Luciano Monari, vescovo emerito e don Giordano Goccini, già responsabile della pastorale giovanile della Diocesi di Reggio Emilia, già protagonista, nei mesi scorsi, di un altro evento promosso dal Masci sassolese.

s.f.