Il vescovo vola in Madagascar "Vogliamo mostrare vicinanza ai nostri missionari in Africa"

di Stefano Marchetti

Un ponte di solidarietà e di impegno fra Modena e il Madagascar, uno dei Paesi più poveri del mondo: un legame di fraternità che l’arcivescovo Erio Castellucci rafforzerà nei prossimi giorni, visitando i missionari modenesi in Africa. Oggi pomeriggio don Erio partirà con un volo da Bologna, e nella tarda mattinata di domani arriverà ad Antananarivo, capitale del Madagascar, da dove poi si muoverà per raggiungere villaggi da nord a sud nel Paese: viaggerà con lui Francesco Panigadi, responsabile dell’ufficio missionario della diocesi, insieme alla moglie Lara. L’arcivescovo resterà in Africa fino al 5 luglio, e rientrerà a Modena il giorno successivo.

L’idea di questo abbraccio di conoscenza e di vicinanza è sbocciata un anno fa, quando don Erio ha conferito il mandato a una coppia di giovani sposi modenesi della parrocchia di San Faustino, Maria Teresa Gambigliani, fisioterapista, ed Emanuele Barani, ingegnere, che sono partiti per un’esperienza missionaria alla Casa della Carità di Ampasimanjeva dove sorge un ospedale gestito dalla missione di Reggio Emilia. "Alla fine di quella celebrazione, a sorpresa, Maria Teresa ed Emanuele, a sorpresa, hanno lanciato a me e ai giovani dell’ufficio missionario l’invito ad andarli a trovare – spiega l’arcivescovo –. Ho cercato il periodo giusto dell’anno, ho effettuato un po’ di profilassi prima di partire, e ora vado". Oltre a Maria Teresa ed Emanuele (che nel frattempo, lo scorso febbraio, sono diventati genitori di una bimba), all’ospedale malgascio don Erio incontrerà Debora Gualtieri di Montefiorino che lavora nella stessa missione.

"La visita vuole mostrare la nostra vicinanza ai missionari modenesi impegnati al servizio degli ultimi e consolidare i legami che già esistono fra la nostra arcidiocesi e la Chiesa malgascia", aggiunge l’arcivescovo. Nonostante alcuni lo conoscano solo per le spiagge e i resort di lusso, in Madagascar l’81% della popolazione vive sotto la soglia della povertà e più del 40% fatica a procurarsi cibo per vivere. In Madagascar don Erio incontrerà suor Elisabetta Calzolari, originaria di Cavezzo e francescana di Palagano, che da più di cinquant’anni si è messa al servizio dei più poveri. E il 2 luglio alla Ferme de Saint François d’Assise (dove è la tomba di Luciano Lanzoni, missionario laico originario di Bomporto, che si è spento nel giugno 2021 a 63 anni) terrà un ritiro con vari missionari italiani presenti sull’isola. "Avremo l’opportunità di consolidare legami tra Chiese sorelle, pensando a possibili missioni interdiocesane", aggiunge Francesco Panigadi: don Erio infatti incontrerà anche rappresentanti della Chiesa malgascia, fra cui l’arcivescovo Fulgence Rabernahafaly a Fianarantsoa e il vescovo Alfredo Caires a Mananjaray.