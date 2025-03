Il viadotto sull’Estense: "Rio Torto transennato almeno fino a Pasqua"

"Si dovrà sostituire la campata centrale" e per alleviare i disagi verrà montato un ponte ’bailey’ per consentire il transito dei veicoli, che resta comunque interdetto fino a fine aprile. Questo hanno sentenziato i super tecnici ingaggiati da Anas per le verifiche condotte dal 28 febbraio sul viadotto del Rio Torto. Lo si è appreso ieri mattina nel lungo vertice in Prefettura a Modena del comitato operativo per la viabilità, che ha discusso il piano dei lavori da eseguire sul manufatto lungo la Statale 12 dell’Abetone e del Brennero a Serramazzoni. L’incontro, coordinato dal prefetto, Fabrizia Triolo, ha visto la partecipazione di Fabio Braglia e dei sindaci Simona Ferrari, Davide Venturelli, Luigi Zironi, del presidente dell’Unione dei Comuni Frignano, Lorenzo Checchi, e di Gennaro Coppola di Anas. Insieme a loro i vertici di Protezione Civile di Modena e delle Forze di Polizia e Soccorso.

"Abbiamo preso atto del grosso lavoro già fatto dal 28 febbraio da tutte le comunità sia comunali che statali, penso sia alle polizie municipali che ai Carabinieri, che si sono alternate garantendo il presidio del territorio in queste settimane al fine di scongiurare situazioni che con l’interruzione di quella viabilità – ha commentato al termine il prefetto Fabrizia Triolo – potessero avere una negativa ricaduta sul territorio. Al momento tutti hanno preso atto del buon lavoro finora svolto e si è appreso dalle comunicazioni fornite oggi (ieri ndr) dal compartimento Anas di Bologna che l’esecuzione delle opere si protraggono in avanti perché ci sono degli ingenti lavori da realizzare". Dagli approfondimenti compiuti da un team specializzato, già coinvolto in opere significative quali il ponte sul Magra in Toscana ed il viadotto Bisantis in Calabria, – fa sapere Anas – "è emersa la necessità di eseguire, sul ponte, una serie di lavorazioni, per cui è stato definito un importante piano dei lavori (cronoprogramma ndr) che sarà attuato in più cantierizzazioni che prevedono, tra l’altro, la decostruzione della campata centrale. In un primo momento, per consentire la riapertura parziale al traffico, si procederà a sostituire la stessa con un ponte ’bailey’ e, successivamente, verrà realizzata la nuova campata in acciaio che consentirà la riapertura definitiva al traffico della Statale. La conclusione di tali attività permetterà, a partire dalla fine del mese di aprile, di riaprire parzialmente al traffico il ponte, con transito consentito su una corsia di marcia, anche per i mezzi pesanti a pieno carico fino alle 44 tonnellate. Terminata, poi, la seconda fase di interventi, la cui conclusione è prevista entro la fine del mese di maggio, Anas aprirà al traffico la carreggiata. Pertanto, la Statale 12 sarà percorribile – anche ai mezzi pesanti con peso massimo pari alle 44 tonnellate – in entrambe le direzioni di marcia. La terza e ultima fase dei lavori prevede la realizzazione del nuovo impalcato, le cui attività dovranno essere eseguite in totale assenza di traffico con una durata complessiva stimata di 40 giorni, la cui programmazione ed esecuzione sarà definita successivamente. "Dal Comitato operativo per la viabilità – fa sapere il presidente Braglia - ci è stato comunicato che il ponte resterà chiuso fino a Pasqua per poi essere riaperto ad una corsia mediante un ponte "bailey" provvisorio. Contestualmente si procederà con la ricostruzione della nuova campata in acciaio che consentirà la riapertura definitiva al traffico della Statale dopo l’estate. Con queste informazioni ora possiamo organizzare al meglio le azioni necessarie per limitare i disagi ai nostri cittadini".