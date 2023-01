"Il viaggio nel cratere è stata un’autentica scelta d’amore"

"Il nostro pensiero grato e riconoscente va al caro e amato Papa Benedetto XVI che, dopo una straordinaria esistenza terrena, il Signore ha chiamato a ricevere il premio riservato ai suoi servi fedeli, buoni e saggi". Monsignor Francesco Cavina, vescovo emerito della diocesi di Carpi, ricorda con affetto e stima Papa Ratzinger, morto sabato mattina. Cavina è stato nominato vescovo di Carpi proprio da Papa Benedetto XVI (il 14 novembre 2011) e lo aveva accolto il 26 giugno 2012 a Rovereto, dopo il sisma di maggio che aveva causato vittime, tra cui il parroco don Ivan Martini. "Siamo addolorati e tristi per avere perso un tenero padre e una guida sicura qui in terra. Tuttavia, non ci sentiamo soli perché Egli continuerà a essere presente con il suo straordinario e inarrivabile pensiero teologico". "Il giorno della sua visita a Rovereto – ricorda monsignor Cavina – il Papa ci ha rivolto parole di vicinanza e speranza. La sua presenza è stata un gesto straordinario. Eravamo ancora nel pieno del periodo delle scosse di assestamento quindi decidere un viaggio nel cratere è stata autenticamente una scelta d’amore. Personalmente, rimane un giorno indimenticabile nel mio cuore: sapevo che il Papa sarebbe venuto, avendomelo confidato quando c’è stata a Milano la Giornata mondiale delle famiglie, ma non pensavo così in tempi così rapidi". "La sua visita mi ha sostenuto ancora di più in un momento di grandi incertezze, con il pensiero di dover mettere mano alla ricostruzione ma ancora di ripensamento su che cosa si potesse e dovesse fare. Le belle parole che quel giorno ha detto sugli emiliani sono state come il ‘colpo di ala’ che ci ha permesso di riprendere il nostro cammino. Mentre stava tornando all’elicottero, che lo attendeva al campo sportivo di san Marino per riportarlo in Vaticano, mi disse di essere rimasto stupito per l’affetto, il calore, la gioia e la gratitudine espressi". Maria Silvia Cabri