Il viceministro Bignami

"Quanto avvenuto all’aeroporto, dove ha perso la vita un lavoratore impegnato nel rifacimento del manto delle piste, non solo ci lascia sgomenti. Ma, per le dinamiche con cui è avvenuto, evidenzia come sia sempre più necessario operare perché chiunque lavori possa farlo sempre nelle massime condizioni di sicurezza possibili". Galeazzo Bignami, viceministro ai Trasporti e alle Infrastrutture, commenta così la tragica notizia della morte di Alfredo Morgese, sottolineando la priorità di interventi importanti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro: "Vigileremo – aggiunge ancora il deputato di Fratelli d’Italia – e ci attiveremo affinché venga fatta piena luce su quanto avvenuto e per garantire sempre più sicurezza sul lavoro. Alla famiglia della vittima giungano le nostre più sincere condoglianze".