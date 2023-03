Il vicesindaco respinge le critiche: "Maggioranza unita, c’è fiducia"

Un incarico di grande responsabilità, ma che non sembra affatto spaventarlo dopo i primi 17 mesi trascorsi in piazza Montecuccoli. Alessandro Monti, nuovo vicesindaco di Pavullo, è pronto ad assumere il ruolo mantenendo le altre deleghe e cercando di spegnere una volta per tutte ogni polemica sulle dimissioni della ex vicesindaco, Claudia Piacentini. "E’ stato il sindaco, dopo aver condiviso la scelta con tutti i membri della giunta, a chiedere la mia disponibilità a ricoprire tale ruolo – spiega Monti –. Io ero a casa con l’influenza, ma mi sono collegato via web: così, giovedì sera, tutto è stato ufficializzato. Sono molto felice che l’idea sia stata condivisa da tutti i miei colleghi e voglio ringraziarli per la fiducia. Il nuovo incarico non mi spaventa: nonostante sappia che sia di grande responsabilità, continuerò a portare avanti le deleghe al Commercio e allo Sport". Dopo gli attacchi mossi praticamente all’unanimità dall’opposizione, il nuovo vicesindaco replica alle accuse di ‘scricchiolii’ interni alla maggioranza: "Posso assicurare che con tutta la squadra di giunta e consiglieri c’è un ottimo rapporto. Può capitare di avere visioni diverse, ma io ho sempre avuto un modo di lavorare per cercare un punto di incontro con tutti, a prescindere dalla persona che ho davanti. Le supposizioni della minoranza non so su cosa si basino, visto che dentro agli uffici ci siamo noi. C’è stata una dimissione, ma ciò non significa che il resto del gruppo non remi dalla stessa parte. Ognuno conosce e segue i propri ruoli; c’è fiducia ed è la cosa fondamentale. Ci sono da portare avanti le priorità indicate nel nostro programma". Nel frattempo, dopo la sospensione del mercato di oggi e del mercatino dell’antiquariato di domani per via di strade e piazze occupate dalla neve, il vicesindaco Monti si trova subito a dover affrontare una nuova questione. I gruppi di centrosinistra ‘La Torre’ e ‘Pavullo al Centro’ hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta: "Decisione inspiegabile. E’ grottesco che giovedì il centro sia stato chiuso per ammucchiare neve sui marciapiedi".

Riccardo Pugliese