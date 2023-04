Il violino di Janine Jansen racconta Mozart

di Stefano Marchetti

"Così dorata, così delicata, quasi eterea": proprio in home page del suo sito internet Janine Jansen ripropone questo giudizio del "Times". Ormai da diversi anni, la violinista olandese è considerata fra i musicisti top al mondo, "appassionata, profonda, perfetta", hanno scritto di lei. Star internazionale, applaudita in tutto il mondo, Janine Jansen arriva mercoledì 19 aprile alle 20.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni, solista d’eccezione con la Camerata Salzburg (con Gregory Ahss primo violino e concertatore) che già nella scorsa stagione abbiamo ascoltato insieme alla pianista Hélène Grimaud. Il programma del concerto sarà tutto dedicato a Mozart, con il Concerto per violino n.5 ‘Turkish’, il Concerto per due violini e orchestra il do maggiore, ma anche la Sinfonia n. 1 in mi bemolle maggiore K 16, considerata la prima sinfonia composta da Mozart (ad appena otto anni!) e la Sinfonia in sol maggiore ‘Alte Lambacher’ che Wolfgang scrisse fra il 1766 e il 1767, dunque a undici anni.

Fondatrice (già vent’anni fa) del Festival internazionale di musica da camera di Utrecht, Janine Jansen è docente di violino all’ Haute École de Musique Vaud Valais Fribourg. Ha conquistato riconoscimenti in tutto il mondo, fra cui il Vermeeer Prize 2018, assegnato dal governo olandese e cinque Edison Klassik Awards. In concerto porta uno Stradivari ‘Shumsky Rode’ del 1715 che la ha prestato generosamente un benefattore europeo, e nel suo album Decca, inciso durante il lockdown e uscito due anni fa, ha realizzato l’impresa incredibile di suonare "12 Stradivari" di diverse epoche e proprietà, accompagnata al pianoforte da Sir Antonio Pappano. Ed è di grande prestigio anche la Camerata Salzburg, nata nel 1952 proprio a Salisburgo, la città di Mozart: al centro del suo repertorio, oltre alle opere di Haydn, Beethoven e Schubert, ci sono proprio le musiche di Amadeus, il ‘genius loci’. La tipica "sonorità mozartiana di Salisburgo" ha reso la Camerata Salzburg ambasciatrice e immagine musicale internazionale della città di Salisburgo, che ha portato nel mondo con le sue tournée. Dal 2016 i musicisti della Camerata gestiscono direttamente la direzione artistica dell’orchestra: tutti collaborato per raggiungere la sonorità desiderata e la figura del ‘konzertmeister’ (come Gregory Ahss o Giovanni Guzzo) è quella di un ‘primus inter pares’.