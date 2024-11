Il violino di Simone e l’organista del Papa

Evento di spicco della stagione, stasera al teatro Comunale Sir Antonio Pappano dirigerà la Chamber Orchestra of Europe e il pianista Bertrand Chamayou. Sabato 16, poi, sarà alla ribalta la Filarmonica del Comunale, con il suo direttore Hirofumi Yoshida e la violinista Simone Lamsma (nella foto). Ospiti d’eccezione per il Modena Organ Festival: domani sera nella chiesa di Sant’Agnese l’organista Quentin Guérillot della Cattedrale di St. Denis in Francia, e sabato alle 15.30 in Duomo il maestro Josep Solé Coll, l’organista del Papa alle cerimonie nella basilica di San Pietro. Sempre sabato al Planetario il concerto "Mandolinsieme" della Mutinae Plectri con un omaggio a De Andrè e alla Tenda il blues di Stefano Barigazzi.