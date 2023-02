Il virtuoso del trombone al Centrale 66: sul palco Enrico Zanaroli

Christian Lindbergh sul tetto del mondo più una coorte di virtuosi di tecnica trascendentale al servizio di storie musicali in grado di comunicare emozioni a un vasto pubblico, come Stefano Belotti, Danilo Terenzi e Curtis Fuller (venuto a mancare due anni fa), oltre agli attivissimi Gianluca Petrella, Roberto Rossi e Mauro Ottolini: sono alcune delle eccellenze del trombone. Che domani dalle 21.30 saranno rappresentate al Centrale 66 da Enrico Zanaroli (dirigente scolastico a Castello di Serravalle, ex docente di musica), ospite delle jam session del Free Quartet allestite dagli Amici del Jazz di Modena in collaborazione con lo staff del locale ospitante. L’attrazione fatale per il trombone Zanaroli l’ha maturata grazie al magistero di Terenzi. A lungo sul palco con gli Jumpin’ Shoes è membro fondatore del Valsamoggia Jazz Club e suona in quartetto con Luca Barbieri, Pablo Del Carlo, Max Dall’Omo e nella formazione Trombossa insieme a Gianni Daga e Giovanni Urbano.

Gian Aldo Traversi