Il volo della Meraviglia E in piazza la sfida fra dj

Si apre all’insegna della "Meraviglia" dei Sonics il ricchissimo cartellone del "Giugno Ravarinese". Sabato 3 giugno alle 21.30 al campo sportivo di Ravarino la celebre compagnia presenterà il suo spettacolo di acrobazie aeree mozzafiato (nella foto), con imponenti macchine sceniche. Creato da Alessandro Pietrolini, fondatore dei Sonics insieme a Ileana Prudente, "Meraviglia" (uno show presentato in tutto il mondo) ci offre una favola moderna che trasporta lo spettatore negli spazi nascosti della fantasia, per ricordarci come non serva affidarci a pozioni magiche, perché l’unico elisir della vita risiede dentro noi stessi.

Il Maggio Fioranese prosegue anche... in giugno. Venerdì 2 alle 21 in piazza Ciro Menotti a Fiorano si trasformerà in una discoteca a cielo aperto con Molella, celebre dj, produttore e conduttore radiofonico. E la serata (presentata da Diego Ferrari di RadioStella) prevede anche una gara rivolta a giovani dj di talento, che potranno sfidare il talentuoso ‘maestro’. E al teatro Dadà di Castelfranco si conclude la rassegna organizzata con le associazioni del territorio: domani sera lo spettacolo "Vegetale a chi?", organizzato da Kinesfera e Istituto Spallanzani, venerdì 2 e sabato 3 giugno "Castelfranco Emilia Danza", e domenica 4 alle 21 i "Manicomi invisibili" in collaborazione con Amici dell’Arte.

s.m.