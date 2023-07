Il Volt Cafè ricorda l’icona Tina Turner ’Simply The Best’, brani cult e narrazione

Mercoledì, il 19 luglio, al Volt Cafè di Via Buon Pastore a Modena andrà in scena ’Simply The Best’, ovvero un format unico e originale nel quale la vita di Tin Turner (scomparsa il 24 maggio scorso) sarà raccontata attraverso musiche e narrazioni. Il tutto grazie alla voce di Serena Carpi, le chitarre di Richi Landini, e i racconti di Francesca Mercury, autrice del libro ’Le storie dell’almanacco’. L’ evento rientra nel calendario del Volt estate, con nuovo spazio estivo per godersi un cocktail in pieno relax. La serata inizierà alle 19.30 con aperitivo in attesa del live. Saranno esposte le opere della pittrice Alice Prinzis e sarà possibile acquistare il libro ’Le Storie Dell’ Almanacco’, che sostiene il progetto ’La Casa Di Fausta Aseop. Per informazioni e prenotazioni: 349-3908311