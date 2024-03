Il voto alle donne in uno spettacolo

Oltre cento allieve e allievi di scuole di danza del territorio per rappresentare, attraverso testi storici e letterari, musica e coreografie, la storia della lunga lotta per la conquista del diritto al voto delle donne italiane, divenute cittadine a pieno titolo solo nel 1946. Ballerine e ballerini racconteranno quella storia, partendo dall’Unità d’Italia, con "#Cittadine! Alla conquista del voto", spettacolo che, per la regia di Arturo Cannistrà, sarà rappresentato al teatro Fabbri di Vignola, venerdì 8 marzo. La mattina sono previste due repliche per le scuole vignolesi: saranno presenti oltre 600 studenti delle scuole superiori Levi, Paradisi e Spallanzani e delle scuole medie Muratori. La sera, dalle 21, spettacolo dedicato alla cittadinanza.