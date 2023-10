Ilario Lavarra: "Ho visitato cento paesi. Il mondo su una Vespa è il mio posto felice"

Un po’ antropologo, un po’ filosofo, ma soprattutto viaggiatore instancabile. Ilario Lavarra alias ’Vespanda’ (è anche il nome con cui si firma sui social) dal 2010 attraversa il mondo in sella alla sua Vespa. Prima l’Europa, poi le Americhe e, nel 2017, l’inizio di un ambizioso viaggio intorno al mondo. In quell’occasione, su queste pagine, ci aveva detto senza esitare: "Voglio arrivare ovunque". Promessa mantenuta: in queste ore sta attraversando il confine del Bhutan, sull’Himalaya orientale: è il suo centesimo paese.

Lavarra, è in viaggio da più di sei anni. E adesso?

"Io direi che sono in viaggio da sempre! Sulla mia Vespa c’è scritto ’The plan is no plan’, dovevo stare via tre anni e ne sono passati più del doppio. Ma in mezzo c’è stato il Covid, che mi ha bloccato in Iran: in quel momento ho pensato di spostare in avanti la data di rientro".

E quanto avanti l’ha spostata?

"Finché le ragioni per viaggiare saranno superiori a quelle per tornare andrò avanti. Qui imparo tanto, mi godo la vita, faccio quello che mi piace. ’My home is where I’m happy’, la mia casa è dove sono felice, come ho scrito sulla Vespa".

La sua Vespa è diventata un diario di viaggio.

"Già. Quando sono partito era immacolata. Poi ha iniziato a rovinarsi, a cadere, e ha acquisito un’anima. Anche io sono caduto e mi sono fatto delle cicatrici, quindi ho pensato: perché la Vespa dovrebbe essere perfetta? Il parabrezza è ricucito in più punti, in cui ho annotato i paesi in cui si è rotto: India, Tanzania, Sud Africa, Yemen. La stessa cosa vale per il telaio: ’saldato in Tagikistan’. E sulla fiancata ho disegnato un planisfero, segnando i posti che ho visitato".

Perché la Vespa? Perché un mezzo che va a settanta all’ora?

"Io e la Vespa andiamo all’unisono. E’ la mia perfetta compagna di viaggio e il mio miglior biglietto da visita. Quando arrivo, le persone iniziano a sorridere alla Vespa, poi mi vedono. E’ la mia chiave per aprire tutte le porte, mi fa sporcare le mani con il mondo, mi permette di calarmi in profondità in tutto ciò che vivo. E poi posso ripararla in totale autonomia, trovo i pezzi di ricambio ovunque".

In questo suo lungo viaggio verso Oriente, qual è stata la scoperta più sorprendente?

"La semplicità. Vivere lontani dalle sovrastrutture mentali ed economiche, dagli equilibrismi della società occidentale. Qui è tutto più lento. La serenità la immagino così: qui le persone hanno poco, ma sono connesse col mondo".

Cosa intende?

"La povertà e la mancanza di cibo sono problemi drammatici, ma qui si vive ancora a contatto con la natura, le sue difficoltà e le sue opportunità. Ci sono le pioggie, le inondazioni, le frane. E poi c’è quello che ti dà la terra, che produci con il tuo lavoro. In Occidente la vita è diventata artificiale: mangi un pollo senza sapere dove sia stato ucciso, compri le fragole a dicembre, lavori tutti i giorni otto ore e a malapena vedi i figli. Si calcola tutto con i numeri, siamo nell’era dei dati. Qui invece c’è l’uomo al centro, perché manca il welfare e il rispetto reciproco è una questione di sopravvivenza. Quando qui si distrugge, lo si fa per alimentare i consumi dell’Occidente. Cento bimbi africani consumano come un occidentale che deve andare a scuola in Suv e avere l’iPhone".

Un aneddoto tra i tanti?

"Volevo raggiungere il Myanmar (la Birmania, ndr), che ha però frontiere terrestri chiuse per la guerra civile. Sono arrivato nello stato indiano del Nagaland e ho visitato una remota tribù che vive sul confine, a Longwa. Sono gli ultimi tagliatori di teste viventi: usavano ancora farlo negli anni ’60. Il re mi ha accolto, con la sua collana di denti di tigre, e gli ho chiesto di poter dormire nel giardino del suo palazzo, che era già sul territorio del Myanmar. Così posso dire di aver toccato anche quel paese ’proibito’".

Quante volte si è messo in pericolo in questi anni?

"Non voglio sembrare esagerato, ma io ci vivo dentro. Qui le strade sono orribili, le persone guidano malissimo, se foro una gomma posso cadere in un burrone o finire schiacciato. In Africa in mezzo al nulla ho avuto dolori lancinanti allo stomaco, ho fatto i conti con la fragilità. Ho avuto due volte il tifo, la malaria. In Yemen sono stato chiuso cinque giorni in una stazione di polizia, in Camerun un ribelle col fucile voleva estorcermi dei soldi, siamo quasi venuti alle mani. Io ormai mi sono liberato dalla paura, ci ho fatto il callo. Dormo per strada, nelle stazioni di servizio, nei cantieri o nelle case abbandonate. E aggiungo: non ho paura della morte".

Il prossimo viaggio?

"Su Marte? Negli abissi? No perché non potrei portarmi dietro la Vespa (ride, ndr). Fino a febbraio starò in India, poi andrò in Nepal, in Tibet, in Cina, in Laos, Cambogia e Vietnam. Poi in Australia. E dopo Nuova Zalanda, Giappone, forse di nuovo l’America. Se uno vede il mio itinerario di questi anni pensa che abbia perso la bussola".

Se lo chiedono tutti: come paga questo viaggio?

"C’è chi dice che per fare questi viaggi si debba essere ricchi: niente di più falso. Io, stando a casa, spenderei molto di più: uno compra l’auto, l’alloggio, va in vacanza pagando migliaia di euro a settimana. Qui non c’è niente di tutto questo. E oggi i modi per fare un po’ di soldi, sfruttando il web, si trovano. La verità è che per fare un’esperienza come questa bisogna liberarsi di un grande freno: la paura".