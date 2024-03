Illuminazione pubblica. Il Tar: "Nessuna inerzia da parte del Comune"

Al momento "non può ravvisarsi un’inerzia da parte dell’Amministrazione comunale" nell’ottemperare alla sentenza del Tar, confermata dal Consiglio di Stato, rispetto all’annullamento delle delibere che assegnavano il servizio di illuminazione pubblica a Hera luce. "Lo stabilisce un’ordinanza del 28 marzo dello stesso Tar che, su richiesta di Edison Next Government, ha preso in esame, l’ottemperanza della sentenza e la complessa procedura avviata dal Comune per indire una gara pubblica con la quale affidare il servizio, nel frattempo assegnato provvisoriamente a Hera luce srl, considerato l’unico soggetto in grado di garantire la continuità dell’attività, anche in quanto proprietario di buona parte degli impianti e delle dotazioni essenziali", precisa il Comune di Modena in una nota. Nell’ordinanza il Tar riepiloga le iniziative svolte dal Comune fino a ora e, valutati gli impegni assunti, invita l’Amministrazione comunale a presentare una relazione entro ottobre sullo stato del procedimento "per verificare il rispetto dei termini indicati", rinviando la trattazione del ricorso al mese successivo. Tra gli impegni del Comune c’è quello della stima del valore della rete d’illuminazione pubblica, da definire entro giugno, e l’adozione della delibera relativa al nuovo affidamento entro ottobre, così da poter procedere alla pubblicazione degli atti tra fine 2024 e primi mesi del 2025. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso annullando le delibere del Consiglio comunale e gli atti conseguenti, che avevano dato il via libera agli specifici contratti di servizio con Hera luce, nell’ambito dell’affidamento. Per i giudici si sarebbe trattato invece di proroghe di un affidamento già scaduto rendendo necessaria la gara pubblica.