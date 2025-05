Illuminazione pubblica. L’assessore Zanca:: "Risparmio annuale di un milione e mezzo"

"Il Comune arriverà a risparmiare un milione e mezzo all’anno rispetto al 2022 per nove anni, con un incremento della qualità del servizio". L’assessore Paolo Zanca annuncia la pubblicazione del bando per l’illuminazione pubblica e gli impianti semaforici fino ad oggi gestiti da Hera Luce. Valore del contratto a base della gara, indetta a livello europeo: 52 milioni di euro per nove anni attraverso la concessione diretta.

Assessore, è la prima volta che il Comune indice un bando su luce e semafori. Come mai in passato non si era mai fatto?

"Il motivo è riconducibile alla storia di Modena. Fino al 1997 il servizio era gestito dalla municipalizzata che produceva e vendeva l’energia, mi riferisco alla famosa Amcm. Dopo il ‘97 la società confluisce in Meta, che successivamente diventerà Hera. Si è tramandata una concessione trentennale in maniera quasi naturale, sarebbe dovuta arrivare a scadenza nel 2027".

E invece cosa è successo?

"Avversari di Hera Luce – Edison e altri – hanno messo in discussione questo trattamento appellandosi al Tar e al Consiglio di Stato, blitz che ha provocato l’annullamento e il decadimento della concessione al 18 gennaio 2023".

Da qui la moltiplicazione delle proroghe che il centrodestra ritiene illegittime.

"Ma non si tratta di proroghe, nessuna illegittimità. Per evitare di lasciare la città al buio, si è andati avanti con un atto amministrativo con il quale si è obbligata Hera a condurre il servizio fino all’ingresso del nuovo gestore: nelle sentenze, il Tar ha scritto esplicitamente che il Comune aveva l’obbligo di indire la gara, procedura che il Comune ha eseguito con la pubblicazione del bando".

Quali saranno i vantaggi per Modena?

"Soprattutto per l’illuminazione pubblica si arriverà a un notevole risparmio economico: nel 2022 il Comune, compresi gli investimenti, ha speso 7 milioni e mezzo di euro, nel 2023, 5 milioni e 720mila euro, l’anno dopo grossomodo la stessa cifra. Con la nuova gara si parte da quattro milioni e 98mila euro, da ribassare. Escludendo le spese di investimento, stiamo parlando di un milione e mezzo all’anno di risparmio per 9 anni. In più ci saranno miglioramenti nel servizi".

Per esempio?

"Il completamento del passaggio a led con la sostituzione degli impianti al raggiungimento dell’80 per cento della vita utile, l’incremento degli attraversamenti pedonali luminosi in prossimità di scuole e fermate bus, maggiore illuminazione nei parchi, percorsi ciclo-pedonali e portici, e il potenziamento degli impianti semaforici con segnale sonoro".

Magari vincerà ugualmente Hera Luce, ma almeno, lei sostiene, costerà meno al Comune. È fondamentalmente una rinegoziazione dei termini del contratto.

"Beh, essendo un bando europeo, noi speriamo che concorrano in tanti, nel superiore interesse della città. E ci auguriamo anche che il bando fili liscio, senza incappare in cause che rallentino l’affidamento di un servizio di qualità".

In ogni caso chi vince dovrà confrontarsi comunque con Hera Luce, che dispone delle infrastrutture della illuminazione.

"Sbagliato. Le infrastrutture sono di proprietà del Comune. L’unica partita aperta con Hera Luce è la durata della concessione terminata prima. Loro hanno fatto degli investimenti che sarebbero stati ammortizzati nel 2027. C’è un confronto con gli advisor di Hera Luce per trattare su questo aspetto. Ma sono due percorsi distinti, il confronto non c’entra nulla con il bando appena pubblicato".