Illuminazione pubblica, obiettivo risparmio Il sindaco: "Si passa alle lampade a led"

A Castelnuovo e a Montale è iniziato l’intervento di efficientamento dell’illuminazione pubblica. Il Comune si è avvalso per questi lavori della ditta Cpl Concordia. Alla fine, saranno 893 i corpi illuminanti obsoleti sparsi su tutto il territorio sostituiti con lampade a led di ultima generazione, il che produrrà anche un significativo risparmio sul fronte energetico. "Il nuovo stralcio – spiegano dall’amministrazione - è iniziato da via Rossini e via Zoello Barbieri e procederà con la sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti e l’aggiunta di nuovi nell’area del cimitero e della scuola primaria". Il costo dell’intervento ammonta a 350.000 euro. Il sindaco Massimo Paradisi precisa: "Il risparmio energetico è diventato in tempi recenti un argomento in cima alla lista delle priorità. Abbiamo giocato d’anticipo adottando la tecnologia led in diversi punti strategici del territorio". L’assessore ai lavori pubblici Matteo Ferrari aggiunge: "L’intenzione è completare il passaggio all’illuminazione per tutti i 3900 punti luce presenti sul territorio castelnovese".