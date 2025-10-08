Illuminazione pubblica. Piovono candidature: "Bando dopo 80 anni. Risparmio di 2,5 milioni"

Per la gestione dell’illuminazione pubblica sono giunte in Comune otto candidature. Stamattina saranno aperte le buste per valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa. Se fino al 2022, ultimo anno di concessione, la luce in città costava fino a 7,5 milioni di euro, l’attuale base d’asta si attesta sui cinque milioni (investimenti esclusi). Vuol dire, con chiunque vinca, un risparmio di 2,5 milioni di euro ogni anno per le casse pubbliche rispetto a quando il servizio lo gestiva Hera Luce. "È la prima volta dopo 80 anni che il Comune di Modena fa una gara per questo tipo di servizio, la concorrenza è sempre un beneficio per i cittadini", gongola soddisfatto l’assessore Paolo Zanca. Sono arrivate offerte tra gli altri da Hera, Edison, Enel, City Greenlight, Consorzio Innova e un operatore francese.

L’illuminazione (adesso la città conta 32mila punti luce) e i semafori di Modena sono state gestiti prima internamente al Comune attraverso Meta e poi nel 2006 ci fu il passaggio ad Hera. "Lo status quo è rimasto immutato – sottolinea Zanca – fino a quando alcune aziende hanno fatto ricorso prima al Tar poi al Consiglio di stato contestando i contratti di pubblica illuminazione". Gli organi amministrativi hanno in entrambi i casi dato ragione ai ricorrenti "facendo decadere il contratto del Comune di Modena con Hera al dicembre del 2022 quando doveva scadere nel 2027".

In questi tre anni di interregno si è proceduto attraverso un ‘atto d’obbligo’ nei confronti di Heraluce a un prezzo più basso, "perché occorrevano i tempi tecnici per organizzare la gara". L’alto numero di candidature, osserva Zanca, "ha dimostrato che il mercato modenese è appetibile e che il servizio può essere gestito a costi più bassi di quelli pagati finora. A tutto vantaggio della collettività. Anche sui consumi: consideriamo che l’85 per cento delle rete è a led, uno degli obbiettivi del nuovo gestore è arrivare al 100 per cento e potenziare la visibilità in città" per evitare ‘l’effetto presepe’, la scarsa illuminazione legata spesso al led, oltre a prevedere sistemi di illuminazione intelligente sulle strisce pedonali, piste ciclabili: nel contratto sarà incentivata la produzione di energia green. "Siamo vicini a un risultato storico – riferisce l’assessore – non è stato facile per i funzionari comunali dopo tutto questo tempo che il servizio era affidato all’esterno re-impossessarsi di certe competenze tecniche. Il lavoro che è stato fatto dalla macchina comunale da luglio per costruire un bando efficace è stato enorme".

Ma sarà possibile per un altro operatore lavorare a pieno regime visto che la rete di pubblica illuminazione resta in mano a Hera? "Attenzione – avverte Zanca – Hera non è proprietaria della rete, ha avuto in affidamento la struttura, ma non la titolarità". Poi questo non toglie che Hera Luce possa aggiudicarsi il bando ("vinca l’offerta migliore"), ma questo è un altro discorso.

Superfluo evidenziare che la vicenda assume anche un significato politico. Affidarsi a un bando invece che proseguire nell’affidamento a Hera Luce non è solo un passaggio tecnico imposto dagli organi amministrativi, ma un preciso intendimento dell’amministrazione che con le partecipate – oltre a Hera, vedi Fiera, Seta – vuole ingaggiare un rapporto più dialettico. "Indubbiamente secondo noi occorre ricalibrare il rapporto fra un capitale importante come quello che mette a disposizione il Comune e la sua gestione, in linea con quanto ci ha indicato la Corte dei conti del resto. Intendiamo far valere la nostra prerogativa di esprimere una linea politica di indirizzo, e la perseguiremo con grande determinazione".