"Illuminazione votiva molto carente: gli utenti protestano"

Commemorazioni dei defunti con polemica. A sollevarla Francesco Macchioni, esponente dell’omonima lista civica, che registra ‘il malfunzionamento dell’impianto di illuminazione votiva sulle lapidi presso il cimitero nuovo urbano, che Macchioni definisce "appena percepibile e non rispondente alle aspettative degli utenti, che tra l’altro pagano per un servizio scadente". Il problema, dice il consigliere comunale, affligge da tempo il plesso cimiteriale, e alla scarsa visibilità delle lampade votive si aggiunge "l’ulteriore problematica dell’assenza di illuminazione di alcune gallerie che lascia ai sassolesi una sensazione di abbandono e disinteresse da parte delle autorità competenti e configura un palese disservizio a danno della cittadinanza". Macchioni si dice ‘indignato’ e costretto dalle circostanze a sottoporre all’Amministrazione Comunale il problema, anche considerato che per rimediare al disservizio molti cittadini sono costretti a modificare gli impianti a servizio delle luci votive a loro spese per ottenere un’illuminazione più efficiente. "In un ambiente già carico di tristezza e dolore – scrive ancora Macchioni - l’oscurità delle gallerie e l’incuria rendono l’esperienza ancora più angosciante, violando il diritto di ogni persona di poter visitare i propri cari defunti in un luogo sicuro e luminoso: una vera e propria vergogna assistere a tale mancanza in un luogo, e in un giorno così particolare e sentito dalla gente".