"Illustrissimo cardinale, vorrei ritrarla..."

Doveva essere piuttosto preoccupato Gian Lorenzo Bernini, eccelso artista, quando il 20 ottobre 1651 da Roma scrisse al duca Francesco I d’Este che gli aveva affidato un sontuoso ritratto, scolpito nel marmo, capace di esaltare la sua magnificenza. Bernini e il duca non si erano mai visti dal vivo, quindi lo scultore doveva lavorare soltanto su pitture e temeva di sbagliare: "Far che un marmo bianco pigli la somiglianza di una persona, che ha colore, spirito e vita, è cosa difficilissima".

La sua lettera, custodita fra le carte dell’Archivio Segreto Estense all’Archivio di Stato, è una delle perle della mostra "Parola d’ordine?" che la Galleria Estense presenta fino al 7 gennaio 2024 (con ingresso gratuito in occasione del festival, da oggi a domenica). Sette lettere per sette opere, selezionate da Simone Sirocchi, assegnista di ricerca presso UniMoRe, con il coordinamento di Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie, e Lorenza Iannacci, direttrice dell’Archivio di Stato. "Fra il patrimonio dell’Archivio e quella della Galleria c’è un dialogo intenso – spiega la dottoressa Iannacci –. Nelle carte c’è tutto ciò che rende ancora più ‘vive’ queste opere". "Questi documenti permettono di entrare nella storia del collezionismo estense – prosegue Sirocchi – Ne ricaviamo numerosi indizi, come per esempio nomi di ambasciatori e di agenti che si muovevano per conto dei duchi. Già Adolfo Venturi saldava fermamente la storia della Galleria Estense alle testimonianze custodite all’Archivio di Stato".

Ecco allora la lettera del 1624 (nella foto) in cui Giovanni Francesco Barbieri (ovvero il Guercino) da Cento scrive al Cardinale Alessandro d’Este per proporgli di ritrarlo nelle vesti di Alessandro Magno, e "pennelleggiare sotto corteccia d’Istoria alcuna delle singolarissime doti di Vostra Signoria" (ma il quadro non fu mai realizzato), e la missiva indirizzata al cardinale da Leonello Spada (autore de "La buona ventura") che ringrazia per le tante nuove commissioni, giunte dopo "un aplauso universale" di tanti che avevano ammirato le sue opere. Queste lettere – che in mostra si possono anche ascoltare tramite un Qr code – sono come un ‘dietro le quinte’ di tanti capolavori, il ‘making of’, si direbbe oggi. E ci rivelano la sincera e anche schietta umanità di tanti Maestri.

Stefano Marchetti