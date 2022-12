Imal, buoni spesa a tutti i dipendenti

Regalo di Natale speciale quest’anno per i 240 dipendenti Imal, azienda di San Damaso specializzata nella fornitura di impianti completi per la produzione di pannelli di legno pressato e nella realizzazione di macchine e impianti per la lavorazione del legno vergine, riciclato e di ogni altra tipologia di rifiuto (plastiche, vetro, metalli, etc.). Oltre a una quattordicesima mensilità come premio produzione, ognuno di loro ha infatti ricevuto buoni spesa per un valore di cinquecento euro. La direzione di Imal – si legge in una nota aziendale - ha deciso di premiare i propri dipendenti per l’ impegno e la dedizione di sempre, e di sostenere loro e le loro famiglie in quest’anno difficile, segnato da un contesto economico molto particolare per gli effetti i della pandemia covid e per il protrarsi del conflitto russo-ucraino. Con questo gesto l’azienda ha voluto dare un aiuto tangibile per far fronte ai maggiori costi che i lavoratori hanno dovuto sostenere in questo 2022 per via del caro bollette e dell’aumento dei prezzi di molti beni di prima necessità. Nonostante questi e altri fattori abbiano impattato anche sul bilancio economico aziendale, Imal chiuderà il 2022 con un risultato positivo". m.ped.