Immacolata, buona risposta: "Il ’ponte’ piace ai turisti"

Il recente ‘ponte dell’Immacolata’ ha dimostrato come sia importante nell’economia montana la presenza di neve sulle piste da sci. Infatti, grazie a due giornate soleggiate e all’apertura di alcuni impianti di sci sul Cimone vi è stato un indotto che ha gratificato tutti i centri del nostro Appennino, e non solo. Si è sciato con buoni risultati a Passo del Lupo e Lago Ninfa a Sestola ed alle Polle di Riolunato. "Era dal 2017 che gli impianti di risalita non venivano aperti per l’Immacolata – dice Luciano Magnani, presidente del Consorzio sciistico del Cimone – e, seppure sia stata un’apertura parziale, si è avuto un buon afflusso sulle piste e nei centri paesani, con tanti toscani alle Polle. E’ stato soprattutto un ottimo "biglietto da visita" per le ormai prossime feste natalizie. Infatti in questi giorni si è avuto un boom di prenotazioni nelle strutture ricettive alberghiere e negli appartamenti in locazione per il periodo da Natale all’Epifania, non solo nei comuni del comprensorio ma anche nei dintorni, cosa che invece era mancata l’anno scorso.

Si conferma – prosegue Magnani – che il settore sciistico produce un notevole indotto da Passo del Lupo sino a Modena… non solo per alberghi e ristoranti, ma anche per negozi prodotti tipici, abbigliamento, articoli sportivi, distributori carburante ecc.".

Da ieri si è avuta una temporanea chiusura delle piste sul Cimone, per poter produrre altra neve programmata appena le temperature lo consentono.

"A tale scopo – prosegue Magnani – l’autunno piovoso ci ha donato tanta acqua nei bacini a servizio degli impianti d’innevamento programmato, così da scongiurare scarsità come in passato. Sino a venerdì gli impianti rimarranno chiusi per permettere la preparazione e l’apertura di nuove piste per il prossimo weekend e rimanere aperti in modo continuativo per tutta la stagione. Per sapere sempre quali impianti, piste e collegamenti sono aperti si può restare sempre aggiornati sulla pagina dedicata nel nostro sito www.cimonesci.it, dove si possono conoscere anche le tante promozioni sia per singoli che gruppi, con particolari sconti dal 23 al 26 dicembre".

Soddisfazione per l’andamento del ponte dell’Immacolata anche nei centri naturalistici-escursionistici del nostro Appennino. Ad esempio al lago Santo, dove nei giorni scorsi si sono succedute sia facili ma suggestive visite allo specchio d’acqua ghiacciato o anche più impegnative salite alpinistiche ai monti Giovo e Rondinaio. Le associazioni con guide professionali appenniniche stanno intanto preparando un ricco programma di ciaspolate ed escursioni invernali che toccheranno tutte le località di pregio.

g.p.