Immacolata sulla neve. Il Cimone apre le piste

Via, si parte. Gli amanti dello sci e della neve possono scaldare i motori per salire sul Cimone, la cui parte alta è coperta da un cappello bianco con alcune piste pronte ad accoglierli. Ieri il Consorzio Cimone ha ufficializzato l’apertura l’8 dicembre, data che in passato era una consuetudine per l’avvio della stagione sciistica. L’anno scorso, invece, a causa penuria di neve, gli impianti furono aperti il 26 dicembre. Questa dell’Immacolata sarà un’apertura parziale, per il momento, ma grazie alle temperature previste sotto lo zero durante la notte, nei giorni seguenti saranno avviate altre piste. Per restare aggiornati si può visitare il sito ufficiale www.cimonesci.itimpianti-aperti oppure nell’App CimoneSci.

L’8 dicembre saranno praticabili i seguenti impianti: a Passo del Lupo, la seggiovia triposto Faggio Bianco che serve la pista Blu campo scuola Betulla, e al Lago della Ninfa il tappeto campo scuola e relativa pista. La gestione fa sapere che il prezzo dello skipass sarà scontato. Durante la notte, sulle piste alte del comprensorio del Cimone sono costantemente in funzione i generatori di produzione neve che hanno permesso di creare un buon fondo e, a seguito della precipitazione tra lunedì e martedì, vi si sono aggiunti circa dieci centimetri di neve naturale. All’impianto di innevamento artificiale sono state introdotte importanti migliorie che permettono maggior velocità di produzione di neve artificiale, con conseguente riduzione del tempo necessario per innevare una pista, maggior efficienza e riduzione dei consumi e utilizzo di acqua.

A breve è attesa anche l’apertura della seggiovia Lamaccione, a Passo del Lupo, la ex triposto con una portata di 1800 persone trasformata ora in quadriposto con una portata di 2400, struttura che sarà oggetto di collaudo fra alcuni giorni. Di proprietà del Comune di Sestola, si trova in un punto centrale dove transitano tutti gli sciatori, specialmente per il rientro. La portata maggiore permetterà di smaltire più in fretta la fila che si fermava al momento del rientro, soprattutto nei weekend". Porta gli sciatori a Belladonna, nella zona laghi di innevamento, da dove si sale fino al punto in cui, dall’altro versante, arriva la seggiovia del Lago della Ninfa.

Sono 19 gli impianti del nostro Comprensorio sciistico, compreso il Lamaccione, che servono gli oltre cinquanta chilometri di piste nei territori comunali di Sestola, Fanano, Montecreto e Riolunato, a un’altitudine che spazia da 900 a quasi 2000 metri. Questo sarà un inverno importante per Montecreto che, per mezzo della nuova seggiovia Stellaro, già collaudata, permetterà il collegamento a Passo del Lupo, diventando così un’altra porta di ingresso alle piste del Cimone. "Non vediamo l’ora – è l’invito del Consorzio Cimone – di accogliervi sulle montagne del Comprensorio del Cimone per condividere insieme la gioia e l’entusiasmo di questa nuova stagione sciistica. Ci vediamo in pista".

Walter Bellisi