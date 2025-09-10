"Immagine sessista contro Elly Schlein"

Un’immagine sessista nei confronti della segretaria nazionale Elly Schlein è apparsa a Modena sulla bacheca del Pd collocata di fronte alla mensa di Modena Est. A denunciarlo lo stesso Pd. "Ancora una volta ci troviamo di fronte a un gesto vile, marchiato dalla retorica volgare e maschilista di chi non conosce il rispetto, né i confini del confronto politico civile", commentano la segretaria provinciale Marika Menozzi, il segretario cittadino Diego Lenzini, la coordinatrice delle Donne Democratiche di Modena Patrizia Belloi e la segretaria del circolo PD Modena Est Rina Goldoni. "Questo tipo di comunicazione, carica di violenza simbolica e disprezzo di genere, non è una semplice provocazione, ma è un attacco alla dignità delle donne e alla possibilità di una politica basata sul rispetto reciproco". Le Donne Democratiche esprimono quindi piena solidarietà alla segretaria del Partito, "oggetto di una rappresentazione che ha il solo scopo di umiliarla e squalificarla in quanto donna, prima ancora che come figura politica". E del resto, aggiungono le dem, "non è la prima volta che ci troviamo a denunciare simili episodi simili di sessismo sistemico, travestito da satira o libertà d’espressione, il quale continua a colpire con la complicità del silenzio o della minimizzazione". "Come uomini– aggiunge Lenzini – dobbiamo essere i primi a combattere il patriarcato denunciando eventi sessisti ed essere con le donne nella sacrosanta battaglia per una politica e una società più rispettosa della dignità femminile e umana". Concludono quindi dal Pd: "Chiediamo che chi ha affisso quell’immagine sia identificato e chiamato a rispondere del proprio gesto, perché la politica deve essere luogo di confronto e non terreno di aggressioni sessiste e sopraffazione e allo stesso tempo ribadiamo il nostro impegno per un partito e una società liberi da stereotipi e discriminazioni di genere". Alla segretaria arriva la solidarietà della Cgil e del coordinamento donne dello Spi che stigmatizzano "i metodi di confronto utilizzati da chi non ha argomenti per confrontarsi attraverso le idee". Le organizzazioni promettono che "continueranno il loro impegno contro la violenza di genere".