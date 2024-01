Immigrati irregolari nel casolare. Il sindaco: "Soltanto un episodio"

Chiamata in causa dal capogruppo Crescere Cavezzo Stefano Venturini, l’amministrazione comunale risponde sull’episodio che ha portato a scoprire la presenza nel Comune di un nutrito gruppo di una trentina di immigrati irregolari, tra cui un minorenne quindicenne, tutti di nazionalità indiana e pachistana che avevano preso possesso di un casolare abbandonato. "L’Amministrazione – fa sapere una nota del Comune – intende esprimere un sentito ringraziamento ai carabinieri per il lavoro svolto, così come a tutti i volontari che già da domenica si sono subito prodigati per fornire un aiuto concreto ai 33 cittadini extracomunitari trovati all’interno di uno stabile in disuso di Cavezzo". Il fatto ha indubbiamente risvolti insoliti per questa comunità, estranea a presenze di clandestini tanto massicce e concentrate. "Si è trattato di un intervento dell’Arma – spiega la sindaca Lisa Luppi – svolto nell’ambito dell’attività e che, però, non ha nulla a che vedere con il sistema di videosorveglianza (la questione era stata sollevata da Venturini ndr) che da tempo contribuisce a garantire la sicurezza del nostro paese". Ora le indagini dovranno chiarire come sia avvenuta e per quali motivi questa concentrazione di stranieri irregolari. "La situazione è stata portata alla luce grazie all’attività dei carabinieri, che ringrazio per l’impegno. E’ una situazione da attenzionare, ma se è emersa lo si deve all’ottimo lavoro delle forze dell’ordine. Come amministrazione ci siamo messi a disposizione – continua Luppi –, in base alle nostre competenze a supporto dell’intervento dei carabinieri ed anche il volontariato si è subito attivato. Il gruppo è stato accolto temporaneamente in una sala messa a disposizione dal Comune, dove sono state allestite brandine per trascorrere la notte".

Alberto Greco