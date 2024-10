Immigrazione irregolare. Otto espulsi in pochi giorni

Particolarmente intensa è stata l’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura nell’ultima settimana per contrastare la permanenza di clandestini sul territorio: 8 sono stati i provvedimenti di espulsione dal 23 al 28 settembre scorso nei confronti di cittadini stranieri irregolari, di cui quattro – un 33enne ghanese, due 18enni e 53enne tunisini, con trattenimento presso i Centri per il rimpatrio – noti alle forze dell’ordine. In particolare, il 18enne di nazionalità tunisina è stato sorpreso, nella serata del 23 settembre, dalla squadra volante all’interno del parco Novi Sad mentre stava pesando della sostanza stupefacente con l’ausilio di un bilancino di precisione. A suo carico sono state sequestrate 10 dose di cocaina e 37,70 grammi di hashish. Il cittadino ghanese di 33 anni è stato fermato il giorno successivo in via Canaletto Sud e denunciato dalla squadra volante per un furto con strappo. L’uomo aveva sottratto dalle mani il cellulare ad una signora nel parcheggio del Policlinico per poi darsi alla fuga. Il 53enne tunisino, già destinatario della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato dalla squadra mobile per il reato di tentata rapina di una bicicletta. Fatto avvenuto in via Carteria. L’immediato intervento degli agenti ha permesso di rintracciare e bloccare in via Fontanelli l’uomo che si era dato alla fuga.

La notte del 27 settembre infine è stato fermato, sempre all’interno del parco Novi Sad, l’altro 18enne tunisino, denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale in quanto, per eludere il controllo di polizia, era scappato spintonando gli operatori. Per i quattro cittadini stranieri, una volta accertata la loro irregolarità sul territorio nazionale, l’Ufficio Immigrazione ha istruito i provvedimenti ai fini della loro espulsione.

Sono stati quindi accompagnati presso i CPR – Centro Rimpatri rispettivamente di Roma, Gradisca e Milano. Nei confronti degli altri cittadini stranieri, denunciati dalla squadra volante, nel corso dell’attività di controllo del territorio, per ingresso e soggiorno illegale in Italia, l’Ufficio Immigrazione ha emesso decreto di espulsione prefettizio e ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale.

r.m.