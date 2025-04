Immobile confiscato alla mafia. Il suo futuro deciso con i cittadini: "È un simbolo di giustizia sociale"

Con un evento aperto alla cittadinanza, ieri ha preso ufficialmente il via il percorso ’Sacca Partecipa. Nuovi spazi di legalità e socialità’, un progetto di collaborazione tra il Comune e i cittadini per definire insieme il futuro utilizzo di un immobile confiscato alla criminalità organizzata all’interno del centro commerciale Sacca, in via Anderlini 89/D. In seguito alla pubblicazione di un questionario sulla pagina istituzionale, che sarà possibile compilare fino a venerdì 11 aprile e attraverso il quale i cittadini hanno la possibilità di sottolineare le necessità del rione e indirizzare il futuro utilizzo dello spazio, l’amministrazione ha riunito i residenti alla scuola Marconi, per presentare l’iter e mostrare l’immobile, ma anche per informare la comunità sul tema della criminalità organizzata e la sua infiltrazione nel territorio regionale.

"Il procedimento di confisca dell’immobile di via Anderlini inizia nel 2011 e fa parte di un’indagine che coinvolge i Comuni di Modena e Nonantola – commenta Vittorio Ferraresi, assessore a Legalità e Antimafie – ora in accordo con la Regione inizia questo percorso che tenta di coinvolgere il più possibile la nostra comunità, attraverso ipotesi di gestione e proposte dirette. Vogliamo coinvolgere le scuole, invitando gli studenti a comprendere il tema e ad iscriversi al sondaggio online per contribuire alla sua riqualificazione. Bloccare le attività criminali e ridare questi luoghi alla cittadinanza è il modo migliore che abbiamo per colpire la criminalità, dobbiamo lavorare insieme per fare in modo che questo bene venga ’vissuto’ e diventi simbolo dell’antimafia".

Presenti all’evento anche il sindaco Massimo Mezzetti, Rosario Di Legami, avvocato e amministratore giudiziario del sequestro Aemilia, Giovanni Tizian, giornalista esperto di mafie, Elena Mazzoni, assessora regionale alla Legalità e Giovanni Gobbi, presidente del quartiere 2. "Il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati – dichiara l’assessora Mazzoni – è lo strumento con cui intendiamo promuovere i valori della giustizia sociale, restituendo ai territori un patrimonio immobiliare riqualificato, trasformandolo in un’opportunità di sviluppo locale e un simbolo di legalità. Questo percorso rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra le istituzioni e i cittadini possa produrre risultati concreti e significativi – afferma Elena Mazzoni – , è un momento importante per ricordare i valori della legalità e della partecipazione democratica. Il modello Sacca rappresenta proprio un esempio innovativo che rende protagonisti i cittadini e ascolta la loro voci. La Regione affianca gli enti locali da anni nel recupero dei beni confiscati ed è intervenuta su 34 beni immobili con un contributo di 7 milioni di euro, compreso quello di Modena su cui ha contribuito con 122mila euro a fronte di una spesa di 150mila euro".

Il percorso partecipativo proseguirà con un incontro il 12 aprile sempre alla scuola Marconi: saranno discusse le proposte avanzate dai cittadini.

Milena Soci