Immobili statali, l’accordo. Antichi palazzi e caserme, ecco il piano per far rivivere un pezzo della nostra storia

Non è una città immaginaria come quella del Monopoli, ma una città vera, fatta di luoghi simbolo che attendono di rinascere, quella che viene disegnata dal "Piano Città degli immobili pubblici" firmato ieri mattina in Municipio. Il Comune, il Ministero della Cultura e l’Agenzia del Demanio hanno infatti sottoscritto un accordo che prevede il riuso e la ‘nuova vita’ di alcuni grandi edifici di proprietà statale in varie aree di Modena e in particolare nel centro storico: alcuni di questi immobili (come l’ex casa di lavoro di Saliceta San Giuliano o l’ex Caserma Setti, già sede dell’Aeronautica militare in via Minutara) oggi non sono più utilizzati e rischiano di scivolare nel degrado. Il Piano Città (il primo del genere nella nostra regione) prevede appunto di ristrutturarli con nuove funzioni, al servizio della comunità, valorizzando il patrimonio esistente "nell’ottica della rigenerazione urbana", come ha fatto notare il sindaco Gian Carlo Muzzarelli. Sono memorie importanti della città del passato che si trasformano per entrare nella Modena del futuro. Per la firma dell’accordo, ieri è tornato in Municipio anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, mentre Alessandra dal Verme, direttrice dell’Agenzia del Demanio, si è collegata da Roma e ha delegato la firma al direttore regionale Luca Michele Terzaghi. Presenti anche il prefetto Alessandra Camporota e la soprintendente Francesca Tomba.

Nel dettaglio, sono sei gli edifici e le aree individuate dal piano. L’ex casa di lavoro di Saliceta non sarà sede della Questura (come si era ipotizzato nei mesi scorsi) ma verrà destinata a funzioni residenziali anche di tipo sociale, ricettive e di servizi, studentati, residence e alberghi. L’area dell’ex Caserma Setti (dove in tempo di pandemia ci siamo messi in fila per le vaccinazioni anti Covid e i tamponi) ospiterà una cittadella dei servizi pubblici: si sta valutando di crearvi nuovi uffici e laboratori dell’Azienda sanitaria, uffici statali e un polo archivistico di rilievo regionale, con grandi spazi verdi e qualche intervento di edilizia residenziale con commercio di vicinato. All’ex Manifattura Tabacchi si conferma il progetto della cittadella della Giustizia: lo Stato sta valutando di acquisire la porzione attualmente di proprietà della Cassa Depositi e Prestiti, attraverso compravendita o permuta.

Ci sono poi i grandi complessi in centro storico. Al Palazzo Principe Foresto (ex Palazzo delle Finanze) di corso Canalgrande dovranno essere trasferiti tutti gli uffici della Prefettura: alcuni spazi residui potranno essere assegnati ad altre amministrazioni. Nuovi spazi per attività culturali e museali nasceranno al piano terra e al secondo piano di Palazzo d’Aragona Coccapani in corso Vittorio Emanuele, dove al primo piano verrà mantenuta la sede dell’Accademia di Scienze Lettere e Arti: i depositi delle Gallerie Estensi (attualmente al secondo piano) verranno infatti trasferiti in alcuni spazi ricavati nella nuova ala di ampliamento all’ex ospedale Estense dove sono in corso i lavori. Sempre al Palazzo Coccapani, nei locali ex Croce Rossa, troveranno sede i Carabinieri Forestali. Di grande rilievo l’intervento al complesso San Pietro dove nascerà invece un nuovo polo museale e culturale (ne scriviamo nella pagina a fianco). Ovviamente per tutti questi interventi dovranno essere messi in campo adeguati progetti e capitali che potranno essere pubblici e privati.

"Questo è un patto istituzionale e un accordo operativo per ottenere risultati celeri – ha sottolineato Alessandra dal Verme –. I modenesi potranno riappropriarsi di beni importanti per la vita sociale". "È un esempio virtuoso di collaborazione delle istituzioni che si mettono attorno a un progetto comune, e soprattutto un progetto culturale – ha rimarcato il ministro Sangiuliano –. Ho sempre pensato che sia un errore consumare suolo con nuovi edifici se prima non si recupera quello che già esiste". Il recupero di immobili di speciale significato storico sarà un valore aggiunto per Modena che – ha ricordato il ministro – è uno scrigno di bellezza, cultura, di testimonianza e anche di tradizioni. "La cultura – ha aggiunto – non è solo la materialità di un quadro, ma anche immaterialità che si tramanda di generazione in generazione".