Impariamo dall’Europa "Per le bici corsie in strada Non sono mezzi di serie B"

di Davide Miserendino

"Mobilità ciclabile e trasporto pubblico? C’è tanto lavoro da fare". Parola di chi ci osserva da fuori, ma ha radici piantate in città, e cioè Andrea Burzacchini e Claudio Borsari. I due ’cervelli in fuga’ vivono rispettivamente a Friburgo e a Londra. Il primo è conosciuto soprattutto per essere stato dal 2016 al 2022 amministratore di Amo, l’agenzia della mobilità. Ha fondato una società, Aiforia, che si occupa di sviluppo sostenibile. Il secondo lavora da anni al Momentum Transport Consultancy della capitale inglese e si è sempre occupato di trasporti e mobilità. Insieme hanno redatto un documento, ’Idee per una nuova mobilità a Modena’, in cui suggeriscono strategie perché la città diventi "un luogo in cui muoversi a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici sia attrattivo e naturale, come accade nelle città d’Europa".

Burzacchini, manca un anno al voto: date suggerimenti per la campagna elettorale?

"Non è questo il nostro intendimento, ma il materiale è ovviamente a disposizione anche di chi farà campagna elettorale. Se diventerà un contributo e uno stimolo per le forze politiche ne saremo lieti".

Che voto darebbe alla viabilità ciclabile e al trasporto pubblico cittadini?

"Il trasporto pubblico in questo momento a Modena e nelle città italiane più piccole di Bologna è largamente insufficiente a causa della mancanza di finanziamenti da parte dello Stato".

Mancanze bipartisan?

"Sì, i fondi sono sempre mancati, sia coi governi di destra che coi governi di sinistra. Quando siamo all’estero e ci stupiamo perché riusciamo a spostarci dall’albergo al centro con relativa facilità, anche a tarda sera, pensiamo: ’come sono efficienti’. E invece no, il punto è che hanno più fondi".

E il voto alle ciclabili?

"Sono stati fatti importanti miglioramenti negli anni, ma manca un radicale cambio di prospettiva".

Cioè?

"Bisogna portare le biciclette sulla carreggiata. Le biciclette devono avere la stessa dignità degli altri mezzi. Solo così si modificherà davvero la percentuale dei viaggi fatti in bici".

In carreggiata, con le macchine che sfrecciano vicine, non si pedala tranquilli.

"Spesso l’insicurezza è percepita. Mi spiego meglio: se uno pedala sulla ciclabile di viale Storchi si sente sicuro perché è separata dalla strada. Ma ci sono tante intersezioni, i negozi, i bar: ci si deve fermare continuamente. Questo è il punto: in bici non ci si può fermare ogni 50 metri. Se viale Storchi fosse in un’altra città europea, avrebbe il limite a 30 chilometri orari. E ci sarebbe sulla strada una bella corsia per le biciclette che spingerebbe l’automobilista a rispettare di più chi pedala. Questo porterebbe a un aumento del numero dei ciclisti e renderebbe la strada meno appetibile per le auto".

Immaginiamo una strada in cui si parcheggi sul lato destro, come i viali del centro. Dove si realizza la ciclabile?

"Partendo da destra troveremmo i parcheggi, la corsia ciclabile e quella per le auto. L’auto, ovviamente, in questo caso deve prestare attenzione prima di svoltare per parcheggiare".

Capita spesso nelle altre città di vedere piste dedicate alle bici e ai bus.

"Esatto, è un’ottima soluzione, permessa dal codice della strada".

Oggi a Modena ci sono tanti percorsi ’spezzettati’, con interruzioni, ostacoli, incroci. Per un bambino ancora inesperto non è semplice muoversi in autonomia.

"Io a Friburgo ho accompagnato le mie figlie a scuola elementare solo per i primi due mesi del primo anno. Attraversano una zona 30, senza rischi e per noi genitori è un gran sollievo. Anche se il limite è più basso, pensate a quanto tempo si risparmia in questo modo".

Ma il limite dei 30 viene rispettato da qualcuno?

"Io ho preso la multa, qui non si scherza. In Italia, in effetti, ci sono troppi lacciuoli quando si cerca di far rispettare i limiti".

La bici va parcheggiata e messa in sicurezza. A Modena le rastrelliere sono poche?

"Andrebbero aumentate in modo significativo. E bisognerebbe mettere quelle ’a P’, o le ’U rovesciate’. Segnalo anche che al posto di uno stallo per auto si possono installare otto stalli per bici. Se lo si fa davanti a un bar significa guadagnare sette clienti, non perderne uno".

Obiezione comune: come si fa con la pioggia?

"Aumentando la cultura della bicicletta diventa normale, per i cittadini, spendere qualche soldo in più per comprare l’abbigliamento adatto a muoversi in bici quando piove. Va detto, tra l’altro, che quando la bici prende piede genera un grande indotto tra abbigliamento, negozi e meccanici".