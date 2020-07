L’asfalto della pista prove di Marzaglia si fa bollente. Non per il sole di questi giorni, ma per le "naturali divergenze di vedute" all’interno della maggioranza sul progetto di ampiamento dell’autodromo. Almeno così le definisce il capogruppo del Partito democratico in consiglio comunale, Antonio Carpentieri, che vuole spegnere sul nascere la polemica della collega dei Verdi, Paola Aime. "Non ci fa piacere leggere sui giornali del progetto sull’autodromo – dice Aime, interpellata all’indomani dalla presentazione a Marzaglia dei lavori sul circuito –. I Verdi fanno parte di questa maggioranza, avremmo preferito qualche...

L’asfalto della pista prove di Marzaglia si fa bollente. Non per il sole di questi giorni, ma per le "naturali divergenze di vedute" all’interno della maggioranza sul progetto di ampiamento dell’autodromo. Almeno così le definisce il capogruppo del Partito democratico in consiglio comunale, Antonio Carpentieri, che vuole spegnere sul nascere la polemica della collega dei Verdi, Paola Aime. "Non ci fa piacere leggere sui giornali del progetto sull’autodromo – dice Aime, interpellata all’indomani dalla presentazione a Marzaglia dei lavori sul circuito –. I Verdi fanno parte di questa maggioranza, avremmo preferito qualche passaggio in più in sede di maggioranza". Invece? "Non si è mai aperto un tavolo su questo. Ed è un fatto grave dover leggere tutti i dettagli sui quotidiani". Estate già molto calda per la gestione dell’emergenza Covid-19 e le sue conseguenze sull’economia modenese. Sarà ancora più calda dopo gli avvertimenti dei Verdi? "La priorità deve essere la scuola e la riapertura a settembre – rassicura Aime – ma a fine agosto inevitabilmente se ne dovrà parlare. Noi come Verdi dobbiamo essere vigili, perché anche nelle opere pubbliche assistiamo sempre più a un fenomeno di ‘greenwashing’", per costruire un’immagine il più possibile positiva sotto il profilo dell’impatto ambientale. "Se c’è qualcosa di buono lo vedremo. Ricordo che anche la realizzazione di una piscina al Parco Ferrari sembrava un’opera valida, prima di scoprire tutti i problemi legati alle opere attorno". Se ne parlerà, ma un appunto lo vuole fare Carpentieri, dando una data: "Il 7 luglio 2020, l’incontro di maggioranza aveva un punto preciso all’ordine del giorno: ‘automotive’. In quell’occasione il sindaco ha fatto un focus sull’Autodromo e c’è stata proprio una discussione tra il sindaco e i Verdi. Quindi un primo passaggio politico importante c’è già stato e la maggioranza si è già confrontata sulla mission, gli obiettivi e il perché quei lavori sul circuito sono necessari". Ma ora, "se c’è necessità di fare altri passaggi, li faremo quando avremo a disposizione il progetto tecnico, dopo le autorizzazioni di Arpae Bologna". Il Pd è per uno sviluppo sostenibile e quindi si batterà sempre perché l’ampliamento della pista proceda in questo verso, assicurando tra l’altro – come è stato detto dal sindaco Muzzarelli lunedì – il rimboschimento delle aree verdi, la realizzazione di specifici schermi acustici. "Attorno a questo progetto – dice il capogruppo dem – c’è Confindustria, c’è l’Università, ci sono le istituzioni: è una grande occasione per tutto il sistema produttivo di Modena, non solo per una società". È favorevole al progetto la Lega, che evidenza i benefici che ne deriveranno sull’economia del territorio. "Si tratterà infatti di una struttura non più principalmente pensata per le corse automobilistiche, quanto piuttosto per lo sviluppo delle nuove tecnologie e della mobilità del futuro. Questo non può che essere un bene per un territorio come il nostro, nel mezzo della Motor Valley e con grandi marchi come Ferrari e Maserati, tuttavia è necessario dare ascolto a chi abita in quella zona" spiega il capogruppo Alberto Bosi.

p. t.