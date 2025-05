Impianti a San Damaso: "Il Comune ha detto no ma il Ministero tace"

"Ad oggi il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica non ha accolto l’istanza del Consiglio, non ha mai risposto alle comunicazioni e richieste inviate e non è stata convocata la Conferenza dei Servizi. All’Amministrazione comunale non è quindi stato comunicato se i termini del procedimento risultano sospesi o conclusi negativamente". Lo ha riferito l’assessora all’Urbanistica Carla Ferrari in Consiglio comunale rispondendo all’interrogazione di Fabio Poggi del Pd sulla realizzazione dei due impianti di accumulo di energia elettrica Bess nei pressi della centrale di Terna di San Damaso (dietro la ’Casa dalle cento finestre’) su cui il Consiglio lo scorso settembre aveva espresso voto non favorevole.

Il progetto prevede due impianti di accumulo che occuperebbero oltre 30 mila metri quadrati di terreno con 160 container alti quattro metri. I due impianti, denominati Bess (Battery Energy Storage System) avrebbero una capacità di accumulo di 200 MegaWatt, immagazzinati dalla vicina centrale di Terna, che verrebbero immessi nella rete nazionale in caso di necessità.

L’assessora ha precisato che il Comune ha trasmesso al Ministero le delibere di Consiglio comunale per gli interventi Neptune e Uranus, con le quali è stato espresso parere non favorevole ed è stata richiesta la convocazione di una conferenza dei servizi il cui termine era fissato per il 24 settembre. "Decorso inutilmente, il 30 settembre il Comune ha inoltrato al Ministero una comunicazione a firma del sindaco nella quale, considerata la presenza di due pareri negativi (Comune di Modena e Arpae) e la mancata convocazione di conferenza sincrona, si è dato atto che il Comune ritiene concluso negativamente il procedimento e rigettata l’istanza di Autorizzazione unica". Il ’niet’ di Modena però è stato rimbalzato: a novembre il Comune ha ricevuto dal Ministero le comunicazioni inviate alle società Neptune e Uranus con le quali delegava loro le attività "di notifica del vincolo preordinato all’esproprio per l’attuazione dell’ampliamento della Stazione di Terna" funzionale alla realizzazione dei due impianti.

Poggi in Consiglio a nome del Pd ha espresso "grande preoccupazione per l’assurdità di questi due progetti, rafforzata anche dal parere recentemente espresso da Arpae oltre che per l’ingiustificabile scaricabarile da parte del governo e del ministero dell’Ambiente, la cui non risposta e la mancata convocazione della conferenza dei servizi sulle modalità di realizzazione degli impianti di accumulo nella frazione di San Damaso segnano un profondo conflitto tra livelli istituzionali". Gli aspetti più controversi che stanno allarmando i cittadini di San Damaso riguardano l’impatto ambientale dei due impianti sull’area circostante, a ridosso del Tiepido, importante nodo idraulico della città, e la vicinanza alle abitazioni della struttura. L’appello all’amministrazione comunale è "di non fermarsi e insistere nel pretendere un passaggio doveroso qual è la convocazione della conferenza dei servizi nella quale si possa avviare un serio confronto tra le istanze delle società private e l’interesse pubblico nella tutela ambientale del nostro territorio".

g.a.