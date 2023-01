"Impianti aperti nel weekend, piste operative fino a marzo"

"La neve arrivata e che sta arrivando, più quella che produrremo basterà fino a fine stagione". Luciano Magnani presidente del Consorzio sciistico del Cimone può finalmente dare ottime notizie ai tanti sciatori in attesa. "Per mercoledì e giovedì alla pista Betulla si aggiungerà la Faggio Bianco, poi da venerdì l’apertura graduale di tutti gli impianti di Passo del Lupo, Lago della Ninfa, Cimoncino e Polle. Sino a venerdì prezzi scontati; poi gli ski-pass saranno come da listino d’inizio stagione, rassicurando coloro che temevano di trovare aumenti dopo il periodo di forzata chiusura". Da ieri sera sono tornati in funzione tutti gli impianti d’innevamento programmato sul Cimone, così da far durare il manto nevoso sino a marzo. Preparazione piste anche al centro Fondo delle Piane di Mocogno e alla Boscoreale di Piandelagotti. Al Centro Fondo delle Piane di Mocogno si preparano alla grande riapertura: "L’innevamento artificiale quest’anno è stato rinnovato e potenziato. Contiamo di aprire una nuova pista di circa 4 km". Domani quota neve fino in pianura tra piacentino e reggiano, da non escludere fenomeni fin sulla pianura modenesebolognese.