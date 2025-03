Impianti delle ceramiche, trasferta in Brasile

Cerca all’estero, la tecnologia per ceramica, quanto il mercato italiano, che nel 2024 ha visto flettere produzione e fatturato, non sembra in grado di assicurargli. E cercano, i produttori italiani di impianti, di rafforzare la loro vocazione internazionale, anche considerato che l’export, ancorchè in frenata, assorbe oltre il 75% del fatturato globale del comparto, pari a 1,8 miliardi. Proprio in questi giorni, infatti, ACIMAC, l’associazione italiana dei costruttori di macchine e attrezzature per la ceramica, con il suo brand promozionale dedicato ha dato il via al ‘World Tour 2025’, il ciclo di appuntamenti internazionali dedicati ai costruttori di tecnologie ceramiche italiane, con due importanti collettive.

E se la prima, Indian Ceramics Asia 2025, tenutasi a Gandhinagar, si è appena conclusa la seconda, ovvero, Expo Revestir 2025, ha aperto i battenti ieri a San Paolo, e si concluderà venerdi. "Due eventi strategici che aprono l’anno fieristico su due dei mercati più rilevanti per il settore ceramico mondiale", ad avviso di Acimac, che guida una delegazione di aziende italiane in collaborazione con ICE. Appel, Cimes, Inter Ser, LB Officine Meccaniche, Metco, Minerali Industriali Engineering, Surfaces Technological Abrasives, Gruppo Tecnoferrari le aziende che erano presenti in India, mentre in Brasile ci sono Air Power, BMR, Cimes, Certech, Inter Ser, LB Officine Meccaniche, Minerali Industriali Engineering, Novaref, Officine Smac, Ricoth, SACMI, S.C.F. Colorificio Ceramico, Siti B&T Group, Stylgraph, System Ceramics, Gruppo Tecnoferrari. "La partecipazione di ACIMAC e delle aziende italiane ai due eventi ribadisce la leadership dell’industria italiana nelle tecnologie per la ceramica", scrive ancora Acimac, che ad India e Brasile lega aspettative importanti. Con una produzione di 2,4 miliardi di metri quadri nel 2023, pari al 15% della produzione globale, l’India è il secondo produttore mondiale di piastrelle ed il Brasile, terzo, produce 793 milioni di metri quadri e per entrambi le prospettive di crescita si attestano tra il 2,6 e il 5,9%. Si parla, insomma, di mercati strategici: basti pensare che a livello di export, il Sud America rappresenta la seconda più grande area di destinazione delle esportazioni italiane di tecnologie ceramiche, con oltre 300 milioni di euro nel 2023 e il 17,5% delle quote di mercato (di cui il Brasile assorbe circa il 70%) mentre il Sud-Est Asiatico, guidato dall’India che ‘cuba’ circa il 40% dei volumi, ‘vale’ 296 milioni di euro di export e il 17,2% del totale.

r. m.