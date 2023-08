"Impianti fotovoltaici a Sassuolo: produrre energia rinnovabile nelle scuole comunali"

Il sole illuminerà le aule mentre gli istituti scolastici di Sassuolo produrranno energia rinnovabile. Il vicesindaco Alessandro Lucenti annuncia un altro obiettivo raggiunto: gli impianti fotovoltaici sulle scuole comunali e dieci chilowatt di energia pulita ciascuno. "È il primo intervento di posa fotovoltaico a Sassuolo che realizziamo come amministrazione comunale, inteso come impianto funzionante – commenta Lucenti – Anni fa ne fu realizzato uno per il cimitero nuovo che venne però dismesso". Ad oggi gli istituti coinvolti sono tre: "L’impianto di prima generazione è stato installato sull’edificio Rodari – spiega –, la prossima settimana verrà installato nell’edificio Don Milani e poi proseguiremo con le scuole Ruini. Faremo impianti da circa 10 chilowatt per ogni edificio, sempre con l’auspicio di farli conferire successivamente nella comunità energetica che stiamo costituendo, dal momento che come amministrazione abbiamo vinto il bando regionale per la costituzione di tale comunità". La produzione di energia rinnovabile è partita dalle scuole ma il vicesindaco Lucenti già non esclude che "domani si potrebbero anche pubblicare bandi di affitto delle coperture per cercare di produrre ancora in maniera consistente l’energia pulita di questo tipo. Nei tre edifici sul quale stiamo lavorando saliremo di due classi energetiche. Tutto questo ci dà la possibilità di avere dei costi di gestione molto più bassi, investendo le risorse, che non andranno più spese in energia, nella manutenzione costante degli stessi edifici". I fondi per la posa dell’impianto fotovoltaico arrivano da un bando nazionale al quale il Comune ha partecipato: "E’ un bando per infissi, il fotovoltaico e il miglioramento delle due classi. Al momento sono stati erogati circa 450 mila euro complessivi: 250 mila euro spesi per l’istituto Ruini e altri 200 mila circa per le altre due scuole" illustra il vicesindaco. Queste scuole saranno l’esempio della transizione ecologica ma saranno anche una notevole opportunità educativa. "Tra gli edifici – conclude Lucenti – le scuole per noi sono tra i più importanti, e sotto questo aspetto diamo anche un segnale a tutta la nostra città".

Ylenia Rocco