Impianti sciistici, affidata la gestione

Il Comune ha comunicato ufficialmente chi gestirà gli impianti sciistici della stazione Boscoreale. I titolari del ristorante ’Rifugio Boscoreale’ si occuperanno della struttura comunale contenente gli spogliatoi e la foresteria adiacente alle piste. La gestione degli impianti sciistici, invece, è stata affidata a Lando Pierazzi, che si sta occupando, dall’apertura degli impianti, della manutenzione quotidiana delle piste e degli impianti ad esse collegate. Il Centro Fondo Boscoreale si trova vicino all’abitato di Piandelagotti e, per la sua quota, superiore ai 1400 metri, nel periodo invernale ha un innevamento abbastanza costante. Il centro è uno dei più organizzati di tutto l’Appennino, con noleggio sci, sciolinatura e ottime piste perfettamente battute per il pattinato e per la tecnica classica, tanti anelli di lunghezza e difficoltà variabile. Il più lungo di questi, ottenuto collegando più piste, è quello che viene proposto.

G.P.