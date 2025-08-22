Sam, un addio pesante

Sam, un addio pesante
Impianti sciistici, fondi dalla Regione per la sicurezza

Per approfondire:

Per migliorare la sicurezza e l’efficienza degli impianti a fune, rafforzare il sistema sciistico esistente e incentivare lo sviluppo economico e occupazionale dei territori montani, la Regione Emilia Romagna ha approvato due nuovi Programmi Stralcio 2025, con investimenti di oltre 1,4 milioni di euro per 13 interventi proposti da soggetti pubblici e privati. "E’ stata data la priorità – spiega Luciano Magnani, presidente del Consorzio Cimone – alla revisione urgente degli impianti a fune, e quindi ringraziamo la Regione per essere intervenuta a risolvere un nodo cruciale per garantire continuità e sicurezza nella gestione delle stazioni sciistiche emiliane".

Per quanto riguarda i beneficiari pubblici, vi è un intervento per la stazione del Cimone a cui vanno 423.660 euro di contributo per la revisione dell’impianto LM 38 Grotti Esperia (Sestola), su una spesa complessiva di 475mila euro dato che i contributi regionali raggiungono il 90% della spesa ammessa. Nel secondo programma, rivolto ai gestori privati, per gli interventi prioritari (come le revisioni impiantistiche) i contributi arrivano fino al 70%, mentre per altri lavori il sostegno arriva al 50% circa.

Con 432.628 euro la provincia di Modena riceve la quota maggiore, destinata a 4 interventi nel comprensorio Cimone - Piane di Mocogno, con 245mila euro per la revisione delle seggiovie del Cimone (a Zerolupo srl); circa 38mila euro per la manutenzione straordinaria Faggio Bianco LM 26 (a Passo del Lupo srl); 87.677 euro per l’adeguamento sicurezza stazione del Cimone (al Consorzio Sestola) e circa 62mila euro per interventi alle Piane di Mocogno tra cui innevamento, fresa battipista e sicurezza piste (assegnati al Consorzio Piane di Mocogno e Ads Olimpic Lama).

Per l’assessore regionale allo Sport Roberta Frisoni (nella foto) "sostenere le nostre stazioni ad alta quota significa non solo garantire impianti moderni e sicuri, ma anche contribuire alla vivibilità e all’economia dei territori montani".

g.p.

